Alüminyum nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre aliminyum mu, alümünyum mu, alüminyum mu?

Alüminyum nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre aliminyum mu, alümünyum mu, alüminyum mu?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘alüminyum’dur. Aliminyum mu, alümünyum mu, alüminyum mu? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...