Alüminyum nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre aliminyum mu, alümünyum mu, alüminyum mu?

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘alüminyum'dur.
ALÜMİNYUM NE DEMEK:
1- Atom numarası 13, atom ağırlığı 26,98 olan, 660 °C’de eriyen, gümüş parlaklığında, beyaz, hafif bir element (simgesi Al).
2- Bu elementten yapılmış.
ALÜMİNYUM NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin aliminyum mu, alümünyum mu, alüminyum mu olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı alüminyum şeklinde olmalıdır.
aliminyum (Yanlış kullanım)
alimünyum (Yanlış kullanım)
alüminyum (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Alüminyum alaşımlı jantlar arabasına ayrı bir hava katmış.”