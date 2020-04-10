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Alüminyum nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre aliminyum mu, alümünyum mu, alüminyum mu?
Alüminyum nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre aliminyum mu, alümünyum mu, alüminyum mu?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘alüminyum’dur. Aliminyum mu, alümünyum mu, alüminyum mu? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 10 Nisan 2020 - 10:47

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘alüminyum'dur.

ALÜMİNYUM NE DEMEK:

1- Atom numarası 13, atom ağırlığı 26,98 olan, 660 °C’de eriyen, gümüş parlaklığında, beyaz, hafif bir element (simgesi Al).

2- Bu elementten yapılmış.

ALÜMİNYUM NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin aliminyum mu, alümünyum mu, alüminyum mu olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı alüminyum şeklinde olmalıdır.

aliminyum (Yanlış kullanım)
alimünyum (Yanlış kullanım)
alüminyum (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Alüminyum alaşımlı jantlar arabasına ayrı bir hava katmış.”

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Son güncelleme: 10:48 - 10.04.2020
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