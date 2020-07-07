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Alya ne demek? Alya isminin kısaca anlamı…
Alya ne demek? Alya isminin kısaca anlamı…
Kız ve erkek isim anlamları yeni bebek sahibi olacak çiftler tarafından en çok araştırılan konular arasındadır. Bu isimlerden biri de Alya'dır. Kız isimleri arasında popülerliğini koruyan Alya ismi anlamıyla da beğeni kazanıyor. İşte Alya isminin anlamı...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 7 Temmuz 2020 - 12:51

Bebek isimleri eskiden takvimlerden takip edilirdi. Şimdilerde ise online isim sözlüklerinden anlamlarıyla beraber bulunabiliyor. Anne-baba adaylarının isim anlamı ararken birkaç kriteri bulunuyor. Bazıları klasik isimleri severken bazıları ise daha önce duyulmamış isimleri tercih ediyor. Bazıları için de isimlerin dini anlamları büyük önem taşıyor.

İsimler sözlüğünde anlamı en çok araştırılan isimlerden biri de Alya’dır. ‘Alya ismi ne anlama geliyor?’ haberimizden kısaca anlamını okuyabilirsiniz.

ALYA’NIN İSİM ANLAMI

Alya ismi Arapça kökenlidir ve “şeref”, “sema”, “dağ tepesi” ve “yüksek yer” anlamlarına gelmektedir.

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Son güncelleme: 12:52 - 07.07.2020