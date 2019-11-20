Amadeus’un göz kamaştıran kadrosu

Selçuk Yöntem, Okan Bayülgen, Özlem Öçalmaz gibi isimler klasik müziğin üstatları Mozart ve Salieri'nin çatışmasını anlatan Amadeus ile izleyicilerin karşısına çıkacak.

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment iş birliği ile Ocak ayında prömiyerini gerçekleştirecek merakla beklenen ‘Amadeus-Mozart’ oyununun oyuncu kadrosu belli oldu. Peter Shaffer tarafından kaleme alınan ve Işıl Kasapoğlu'nun yönettiği oyunun başrollerini Selçuk Yöntem (Antonio Salieri), Okan Bayülgen (Wolfgang Amadeus Mozart) ve Özlem Öçalmaz (Costanze) paylaşıyor…

Kalabalık oyuncu kadrosu 12 kişilik koro ve 10 kişilik canlı orkestradan oluşan 35 kişilik dev kadrosuyla sezonun ses getirecek prodüksiyonlarından olarak gösterilen “Amadeus-Mozart”, 18. yüzyılda Viyana’da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin çatışmasını ele alıyor. “Amadeus-Mozart”, 1984 yılında Milos Forman'ın yönettiği sinema filmiyle “En İyi Film ve “En İyi Uyarlama” dahil olmak üzere toplam 8 dalda Oscar kazanmıştı.