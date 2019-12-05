Aman Başkan Duymasın’a Malatya’da engel

Anadolu’da bir oyunun sahnelenmesi daha engellendi… Muzaffer İzgü’nün yazdığı, Ankara Birlik Tiyatrosu’nun sahnelediği Aman Başkan Duymasın oyunu 15 Aralık’ta Malatya Kongre Merkezi Kemal Sunal Salonu’nda sahlenecekti. Oyun için tüm yasal prosedürler yerine getirildi. 600 kişi oyun için bilet aldı.

Ancak sahnede tadilat yapılacağı söylendi ve oyunun perde açamayacağı bildirildi. Ankara Birlik Tiyatrosu, bunun üzerine başka bir tarih talep etti. Ancak bu talebi de kabul görmedi. Organizasyonu yapan Malatya Eğitim – Sen ile bilet alan yüzlerce tiyatrosever, çözüm bekliyor.

“ÖMRÜMÜN 45 YILI BU KARANLIKLA BOĞUŞMAKLA GEÇTİ”

Oyunun yönetmeni Gül Göker, bu yasaklama kararının ardından “Ne oynayalım beyler?” başlıklı bir açıklama yayınladı. O açıklamada şöyle denildi:

“İstanbul’da oyna, Ankara’da oyna ama Anadolu’Ya çıkma. Oyunun adını beğenmediler mi? Ne mahkemenin beraat kararı ne de Muzaffer İzgü adı durdurabilir. Ne Malatya Eğitim – Sen’in gücü ne de oyunun biletlerini satın alan altı yüzün üzeri seyirci… Hala bir tiyatro oyununu yasaklamaktan medet uman bir zihniyet… Ömrümün 45 yılı bu karanlıkla boğuşmakla geçti. Koltuklarınızı ve makamlarınızı, hukuku tanımayarak, yasaklarla mı koruyacaksınız? Kültür Kongre Merkezi Malatya halkı için açılmadı mı? Aynı salonda 11 Aralık’ta oyun var, 12 Aralık’ta oyun var, 17’sinde konser var, ama 15 Aralık’ta ‘Aman Başkanım Duymasın’ oyununun sergileneceği gün tadilat var… Siz inandınız mı? Ne oynayalım beyler? Bir liste verin onları oynayalım! Kentleri belirleyin, onların dışına çıkmayalım! Bunları dile getirmekten utanç duyuyorum! Türkiye tiyatrosu adına, bu ülkenin yüz akı Muzaffer İzgü adına utanıyorum! Bu organizasyona emek veren Malatya Eğitim – Sen’den bilet alan altı yüzün üzeri seyirciden utanıyorum. Siz utanmıyor musunuz?”