Aman Başkan Duymasın’a Malatya’da ikinci yasak

Ankara Birlik Tiyatrosu, Muzaffer İzgü tarafından kaleme alınan, Gül Göker’in yönettiği Aman Başkan Duymasın oyununun 15 Aralık Pazar günü Malatya Kongre Merkezi Kemal Sunal Salonu'nda sahnelemek için tüm prosedürleri yerine getirmişti. Hatta oyun için 600 kişi bilet almıştı. Ancak oyunun sahnelenmesi engellendi. Sebep olarak da “Salonda tadilat yapılıyor” denildi. Ankara Birlik Tiyatrosu bunun üzerine başka bir tarih talep etti. Bu talepleri de olumlu karşılık bulmadı.

Bunun üzerine bir yazı kaleme alan oyunun yönetmeni Gül Göker, “İstanbul'da oyna, Ankara'da oyna ama Anadolu'ya çıkma. Oyunun adını beğenmediler mi? Ömrümün 45 yılı bu karanlıkla boğuşmakla geçti. Ne oynayalım beyler? Bir liste verin onları oynayalım! Kentleri belirleyin, onların dışına çıkmayalım!” açıklamasını yaptı.

BİR KEZ DAHA YASAKLANDI

Ankara Birlik Tiyatrosu, tüm bu yaşanılanların ardından oyunu Malatyalı tiyatroseverler ile buluşturmak için çalıştı. Oyunun 14 Aralık Cumartesi günü Malatya Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda sahnelenmesi için izin istendi. Yine tüm prosedürler yerine getirildi. Kaymakamlığa başvuruldu. Kaymakamlık, kararı Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bıraktı. Ancak Ankara Birlik Tiyatrosu’na yine izin verilmedi.

YASAKLAMAYI MAHKEMEYE TAŞIYACAK

sozcu.com.tr’ye konuşan yönetmen Gül Göker, “Malatya’dan Halk Eğitim Salonu’nu da vermediler. Bu ikinci bir olumsuz haber. Milli Eğitim Müdürlüğü’nde kültür komisyonu toplanmış. Birkaç argo sözcükten dolayı oyunun sahnelenmesini yasaklamış. Konuyu Malatya İdare Mahkemesi’ne taşıyacağız” dedi.