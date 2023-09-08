Amasra’da 1800 yıllık su perisi heykeli bulundu
Bartın'ın Amasra ilçesindeki Amastris Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, 1800 yıllık su perisi heykeli bulundu.
Bartın’ın Amasra ilçesindeki Amastris Antik Kenti’nde yüzeyden 3 metre derinlikte, 1800 yıllık olduğu düşünülen su perisi heykeli bulundu.
Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Amastris Antik Kenti’nde yürütülen kazı çalışmalarında 1800 yıllık olduğu düşünülen su perisi heykeli bulundu” denildi.
Açıklamada, heykelin 1,53 cm yüksekliğinde olduğu ve Milattan Sonra 2. yüzyıla ait olduğu belirtildi.
Heykelin onarım çalışmalarının ardından Amasra Müzesi’nde sergileneceği bildirildi. (DHA)