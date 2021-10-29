Amasya Genelgesi’nin imzalandığı bina, kütüphane ve müze oldu

Amasya Genelgesi'nin imzalandığı Saraydüzü Kışla Binası, valilik tarafından kütüphane ve müzeye dönüştürüldü. Kütüphanede her yaş grubuna uygun 52 bin kitap bulunuyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Mustafa Kemal Atatürk’ün 22 Haziran 1919’da Amasya Genelgesi’ni ilan ettiği Saraydüzü Kışla binası, aslına uygun olarak Yeşilırmak kıyısına inşa edildi.

Uzun yıllar müze olarak kullanılan bina, bu yıl valilik tarafından restore edilerek kütüphane ve konferans salonuna dönüştürüldü.

Atatür’kün karşılanmasını sahneleyen balmumu heykellerin bulunduğu müze, binanın en üst katına taşındı. Üç katlı binanın diğer iki katında ise her yaş grubuna uygun kütüphane ve internet kullanımı için alanlar bulunuyor.

Ayrıca binada bulunan Milli Mücadele Salonu da yenilerek hizmete açıldı.

“TARİHİ YAPIYA UYGUN BİR ÇÖZÜM BULMUŞ OLDUK”

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “İlimizde kütüphaneyle alakalı bir sorunumuz söz konusuydu. İl Özel İdaresi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın 3 milyonluk bir desteği ile bu binayı tadilattan geçirdik. Devamında da Kütüphaneler Genel Müdürlüğü’nün 1,5 milyonluk desteğiyle son şeklini kazandırdık. Vatandaşlarımızın hem bu ülkenin nereden nereye geldiğini görmeleri konusunda bir müze hizmeti vermiş hem de her yaş grubuna hitaben kitapların bulunduğu geniş bir kütüphane sunmuş oluyoruz” dedi. (DHA)