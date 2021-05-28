Amazon, James Bond’un geleceğinde hiçbir söz hakkına sahip olamayacak

Hollywood’da bu hafta Amazon’un MGM’yi 8.45 milyar dolara devralması konuşulurken, MGM bünyesindeki Bond için de fısıltılar başladı. Bezos, yapım şirketini satın almış olsa da 1995’ten beri tüm haklarına sahip olan Barbara Broccoli ve Michael Wilson, seri ile ilgili tüm kararları vermeye devam edecek.

Wall Street Journal’a göre, Bond filmlerinin hakları; MGM ile Barbara Broccoli ve Michael Wilson’ın sahip olduğu, ayrıca serinin yaratıcı şirketi olan Eon Productions tarafından paylaşılmıştı. Bu paylaşım şimdi Amazon’a geçiyor olsa da Broccoli ve Wilson, yönetmenden MI6 ajanını kimin oynayacağına kadar yaratıcı taraftaki tüm kararları almaya devam edecek.

1995 yılından beri ikili, Abert ‘Cubby’ Broccoli’den miras aldıkları Londra merkezli Eon Productions’ı yönetiyor.

Kardeşler bu hafta yaptıkları açıklamada, “Dünya çapındaki tüm izleyiciler için James Bond filmleri yapmaya devam etmekte kararlıyız” dedi.

MGM’NİN SATILIŞINDAN HABERLERİ VARDI

Habere göre, MGM’nin Amazon tarafından satın alınmasından günler önce bilgilendirildiler. Müzakereleri yürüten Amazon yöneticisi Mike Hopkins, filmlerinin emin ellerde olduğundan emin olmaları için çiftle kişisel olarak iletişime geçti. Amazon’un orijinal içerik sorumlusu Jen Salke’nin, geçişi kolaylaştıracağı düşünülen Broccoli ile zaten bağlantısı vardı.

İkilinin, bir TV uyarlaması yapmak isteyen stüdyo yöneticilerinin teklifine daha önce direndiği biliniyor. Bu nedenle Amazon; diğer filmlerde yaptığı gibi karakterler üzerine yan seriler çekemeyecek.

HER FİLMDE GİŞE HASILATI DAHA DA ARTTI

Albert Cubby Broccoli, 1962’de Dr. No ile gişede 59,5 milyon dolar hasılat elde etmişti. Çocukları ise 2015’te Spectre ile 880,7 milyon dolar hasılat yaparak rekor kıran bir seriye imza atmış oldular.

Wall Street Journal, Broccoli ve Wilson’ın Bond hakkında fazlasıyla bilgiye sahip olduklarını belirtti. İkili, çocukluklarından beri filmlerin içinde ve tek bir hedefleri var: Filmleri mümkün olduğunca kendi vizyonlarına yakın tutmak.

PEK ÇOK ŞİRKET SERİYİ SATIN ALMAYA ÇALIŞMIŞTI

Şimdiye kadar, Apple Inc. ve Comcast Corp.’a ait olan Universal Pictures gibi pek çok şirket seriyi satın almaya çalıştı. Ancak, kârlı olsa da Broccoli de Wilson da tüm bu çabalara karşı direndiler.

Ölmek için zaman yok (No Time to Die); pandemi nedeniyle vizyona giremeyince, ikili sinemaların tekrar açılmasını beklemek yerine filmi bir yayın devine satmayı da düşündü. Bir kaynak Wall Street Journal’a verdiği demeçte, Amazon’un talipler arasında olduğunu ve yöneticilerin MGM yetkililerine yaklaşmalarının nedenlerinden birinin de bu olduğunu söyledi.

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