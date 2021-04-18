Invincible’ın yaratıcısı ilham kaynaklarını anlattı

Çizgi roman severlerin bir süredir heyecanla beklediği dizi, nihayet geçtiğimiz günlerde yayınlanmaya başladı. The Walking Dead'den hatırlayacağınız Robert Kirkman, çizgi dizinin yapımcılığını üstlenirken Steven Yeun, J.K. Simmons, Zazie Beetz gibi isimler de karakterleri seslendiriyor.

Henüz 8 bölümü yayınlanan dizi, Image Comics'e ortak olarak girebilmiş tek kişinin yani Robert Kirkman'ın 2003 yılında başladığı ve 15 yıl sürdürdüğü bir serinin uyarlaması… Eğer Superman’in bir oğlu olsaydı nasıl olurdu, düşüncesiyle ortaya çıkan Invincible, pek çok çizgi karakterden de esinleniyor. Peter Jackson, henüz Yüzüklerin Efendisi ile meşhur olmamışken çektiği Dead Alive filmiyle, New Mutant’taki hikaye anlatıcılığı ile Rob Liefeld Kirkman’ın ilham aldığı isimlerden sadece birkaçı..

42 yaşındaki Kirkman, Los Angeles’tan bir video görüşmesine katılarak, Invincible'ı yaratırken daha başka nelerden etkilendiğini anlattı.

MARVEL COMICS ETKİSİ

Kirkman, Marvel Comics’in sadece belirli bir yönüne odaklandığını belirtiyor: “60’lardaki en büyük yenilikleri, süper kahraman karakterlerine insanmış gibi davranmaktı. İş yerinde herhangi bir sorunla uğraşan ve kira ödemek zorunda kalan kahramanların hikayeleri vardı. Dolayısıyla Invincible, aile yönlerini derinlemesine incelemeye ve insanlık dışı karakterlerini derinden insan olarak tasvir etmeye çalışıyor.

Örneğin; süper güçlü karakterler randevuya çıktığında Roma’da ya da Fransa’daki en sevdikleri bistro’da öğle yemeği yiyebilirler. Bizimle aynı zaman ve mesafe gerçekleriyle sınırlandırılmıyorlar. Mark erkek arkadaş olarak yetersiz kalıyorsa, bunun nedeni arkadaşlarıyla dışarıya çıkmadan önce mesaj atmayı unutması değil; Mars’ta hızlı bir görev yapmak zorunda kalması.”



Invincible'da süper kahraman olmayan insanlar da göz ardı edilmez. Örneğin Invincible'ın annesi Debbie’nin kendine ait sorunları var. Kirkman, “İlk sezondaki ana hikâyesi, kocasının potansiyel olarak çok kötü olabilecek bir şey yaptığına dair bir şüphe içinde olmasıydı. Kocasından şüphelenen bir kadın, pek çok insanın uğraştığı çok gerçek bir şey.”

BİRAZ DA TRANSFORMERS

Videoda Kirkman’ın arkasında 8 yaşındayken gördüğü bir animasyon filminin afişi görülüyordu: Optimus Prime… Bu filmin, yazar üzerindeki etkisi ise şu sözleriyle ortaya çıkıyor: “İzleyicilere kesinlikle istemediklerini söyleyecekleri bir şey vererek, onlara gerçekten tatmin edici ve hayal edebileceklerinden daha iyi bir şey verebilirsiniz.”

KAN VE ŞİDDETTEN KAÇINMIYOR

Kirkman, özellikle yarattığı ani ölümlerle de tanınan bir taratıcı. The Walking Dead hayranlarının favori karakterlerini aniden öldürmesiyle tanınan Kirkman; Invincible'ın ilk bölümünü de şaşırtıcı bir katliamla bitirir. Kirkman bunu ise şu sözlerle açıklar: “Bundan sonra gelen hikayeler, bu kayıp nedeniyle daha zengin.”



Invincible kan ve şiddetten pek çekinmiyor. Ancak Kirkman'dan bu konuda da ufak bir itiraf geliyor: “Gerçekte kan konusunda pek iyi değilim, ama gerçekçi olmayan kanların meydana geldiği zamanın şok edici ve şaşırtıcı yönünden zevk alıyorum.”

Invincible'da bazı anların tuhaf pembe dizilere dönüşmesinden keyif alan Kirkman, Monster Girl için ise şunları söylüyor: “Büyük bir canavara dönüşüyor, ancak her dönüştüğünde, daha da genç görünerek geri dönüyor, bu da komplikasyonları beraberinde getiriyor. 20 yaşında, 12 yaşında görünen biriyle çıkmak zor.”



BÜYÜYEN VE GELİŞEN KARAKTERLER

Kirkman, bu çizgi romanı tüm zamanların favorisi olarak övüyor ve bunun en büyük nedeni, de baş karakterin yıllar içinde yaşlanması. Tıpkı Invincible'ın çizgi romanlarda olduğu gibi sonunda büyüyen, olgunlaşan, evlenen bir karakter var. Kirkman bu konuda esinlendiğini açıkça belirtiyor: “Bu, kesinlikle Erik Larsen’den alınmış bir şey.”



Ayrıca Kirkman, bu konuda karakterleri seslendiren oyunculardan da destek alıyor. Steven Yeun ile çalışmalarından bir anısını anlatıyor:

“İlk kayıt döneminde Steven beni kenara çekti ve ‘Mark'ı çok genç ve naif olarak oynamaya çalışıyorum çünkü karakterin nereye gittiğini biliyorum ve zamanla sesimi değiştirebilmek istiyorum' dedi.”

Kirkman, Invincible'ın ekranlarda ne kadar var olacağını henüz bilmediğini söylüyor: “Şovun bu noktada kaç sezon yayınlanacağını tam olarak bilmiyorum, ancak amaç bu hikayenin tamamını anlatmak.”