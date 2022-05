Amber Heard – Johnny Depp davasına doktorun ifadesi damga vurdu

Sonlanmasına günler kalan davanın gerçekleşen son duruşmasına Amber Heard’ün hukuk ekibinin yer verdiği tanıklar damga vurdu. Dün gerçekleşen duruşmada; Johnny Depp’in parmağının nasıl yaralandığıyla ilgili Depp’i tedavi etmemiş bir doktor ve Depp’in uyuşturucu kullanmaktan beyninde hasarlar oluşmuş olabileceğini söyleyen ve ifadesi sırasında garip yüz hareketleriyle dikkat çeken Psikolog Dr David Spiegel yer aldı.

Pazartesi günü, Fairfax, Virginia’daki mahkemede bir el cerrahı, Depp’in Avustralya’da Heard ile kavga sırasında tarif ettiği şekilde parmağının kesilmesinin olası olmadığını ifade etti.

Depp, Heard kendisine bir votka şişesi fırlattığında orta parmağının ucunun koptuğunu söylemişti. Ancak Heard’ün hukuk ekibinin tanığı olarak ifade veren Dr. Richard Moore, hasarın kapanan bir kapıda sıkışarak oluşmasının daha olası olduğunu söyledi.

Depp’in ekibi ise Dr. Moore’u sorgularlarken Depp’i kendisinin muayene etmediğine dikkat çekerken sonunda Moore’a yaralanmanın kesilme ile de olabileceğini söyletti.

Ancak dünki duruşmaya asıl damga vuran ifade psikolog olarak uzman görüşlerini bildirmesi istenilen Dr. David Spiegel idi. Dr. Spiegel, jüri üyelerine verdiği demeçte, yakın partner şiddetinin yaklaşık yüzde 40-60’ının alkol veya madde kullanım bozukluklarının etkisi altında gerçekleştiğini söyledi. Depp’in avukatları, Dr. Spiegel’in Depp ile doğrudan temas kurmadan sonuçlara ulaştığını vurguladı.

Çapraz sorguda Depp’in avukatı Wayne Dennison, psikiyatristin Karayip Korsanları yıldızının madde kullanımının beyin üzerindeki etkileriyle ilgili yaptığı açıklamaları sorguladı.

Spiegel, daha önce Depp’in çekimler sırasında kulaklık kullandığı gerçeğinden bahsetti: “İşlem hızının düştüğünü söyleyebilirsiniz. Düşünme hızınız düştüyse diğer sorulara geçmeye çalışırken hala size iletilen orijinal verileri işlemeye çalışıyorsunuz.”

Dennison, Dr. Spiegel’e Marlon Brando’nun film setinde kulaklık kullanıp kullanmadığını bilip bilmediğini sorduğunda Dr. Spiegel’ın “O ölmedi mi?” şeklinde yanıt vermesi ve Depp’in bu yanıta tepkisi sosyal medyada da hızla yayıldı.

When Dennison asks Dr. Spiegel whether he knew if Marlon Brando used an earpiece on movies set.

Dr. Spiegel “Isn’t he dead,”

Johnny Depp reaction… pic.twitter.com/PTCzvNkn2Z

— ReemDepp – Johnny Depp Deserves Justice (@ReemDepp) May 23, 2022