Amber Heard – Johnny Depp davasına doktorun ifadesi damga vurdu

Amber Heard ve Johnny Depp'in milyon dolarlık davasında Heard'ün tanıkları arasında ifade veren Psikolog Dr. David Spiegel'ın duruşmadaki hareketleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sozcu.com.tr

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Sonlanmasına günler kalan davanın gerçekleşen son duruşmasına Amber Heard’ün hukuk ekibinin yer verdiği tanıklar damga vurdu. Dün gerçekleşen duruşmada; Johnny Depp’in parmağının nasıl yaralandığıyla ilgili Depp’i tedavi etmemiş bir doktor ve Depp’in uyuşturucu kullanmaktan beyninde hasarlar oluşmuş olabileceğini söyleyen ve ifadesi sırasında garip yüz hareketleriyle dikkat çeken Psikolog Dr David Spiegel yer aldı.

Pazartesi günü, Fairfax, Virginia’daki mahkemede bir el cerrahı, Depp’in Avustralya’da Heard ile kavga sırasında tarif ettiği şekilde parmağının kesilmesinin olası olmadığını ifade etti.

MUAYENE ETMEYEN DOKTORDAN İFADE

Depp, Heard kendisine bir votka şişesi fırlattığında orta parmağının ucunun koptuğunu söylemişti. Ancak Heard’ün hukuk ekibinin tanığı olarak ifade veren Dr. Richard Moore, hasarın kapanan bir kapıda sıkışarak oluşmasının daha olası olduğunu söyledi.

Depp’in ekibi ise Dr. Moore’u sorgularlarken Depp’i kendisinin muayene etmediğine dikkat çekerken sonunda Moore’a yaralanmanın kesilme ile de olabileceğini söyletti.

Ancak dünki duruşmaya asıl damga vuran ifade psikolog olarak uzman görüşlerini bildirmesi istenilen Dr. David Spiegel idi. Dr. Spiegel, jüri üyelerine verdiği demeçte, yakın partner şiddetinin yaklaşık yüzde 40-60’ının alkol veya madde kullanım bozukluklarının etkisi altında gerçekleştiğini söyledi. Depp’in avukatları, Dr. Spiegel’in Depp ile doğrudan temas kurmadan sonuçlara ulaştığını vurguladı.

“DÜŞÜNME HIZI DÜŞÜK”

Çapraz sorguda Depp’in avukatı Wayne Dennison, psikiyatristin Karayip Korsanları yıldızının madde kullanımının beyin üzerindeki etkileriyle ilgili yaptığı açıklamaları sorguladı.

Spiegel, daha önce Depp’in çekimler sırasında kulaklık kullandığı gerçeğinden bahsetti: “İşlem hızının düştüğünü söyleyebilirsiniz. Düşünme hızınız düştüyse diğer sorulara geçmeye çalışırken hala size iletilen orijinal verileri işlemeye çalışıyorsunuz.”

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Dennison, Dr. Spiegel’e Marlon Brando’nun film setinde kulaklık kullanıp kullanmadığını bilip bilmediğini sorduğunda Dr. Spiegel’ın “O ölmedi mi?” şeklinde yanıt vermesi ve Depp’in bu yanıta tepkisi sosyal medyada da hızla yayıldı.

When Dennison asks Dr. Spiegel whether he knew if Marlon Brando used an earpiece on movies set.

Dr. Spiegel “Isn’t he dead,” Johnny Depp reaction… pic.twitter.com/PTCzvNkn2Z — ReemDepp – Johnny Depp Deserves Justice (@ReemDepp) May 23, 2022

Dr. Spiegel, Hollywood’un kurallarını bilmediğini kabul ederken, bir oyuncunun tüm film için bir kulaklık kullanması gerektiğine inanmanın zor olduğunu hemen ekledi.

Dennison daha sonra Depp’in diğer filmlerde canlandırdığı karakterleri hatırlatarak, Spiegel’ın beyin işlem hızı analizini çürütmeye çalıştı. Bu noktada da Spiegel duruşmaya damga vuran bir tepki verdi.

Dennison, “Willy Wonka sizin için önemli değil mi? İşlem hızını karşılaştırırken Charlie ve Çikolata Fabrikası adlı filmi gördünüz mü?” diye sordu.

Spiegel, soruyu cevaplamak yerine çenesini ovuştururken dilini ağzında yuvarladı. Birkaç dakikalık sessizlikten sonra, Penney Azcarate’ye döndü ve “Bu soruya cevap vermem gerekiyor mu sayın yargıç?” diye sordu ve filmi görmediğini belirtti.

DOKTORLA İLGİLİ İLGİNÇ İDDİALAR

Doktor Spiegel ifadesinden sonra sosyal medyada hızla fenomen haline geldi. Geçmişi de ortaya dökülen doktorla ilgili üç yıl önce yapılmış bir yorum ise dikkat çekti.

Yorumda şu satırlara yer verildi: “Dr Speigle üvey babamı öldürdü. Üvey babam intihar etti. Aynı zamanda bir alkolikti. Yıllardır Dr Speiegle’ın hastasıydı. Rehabilitasyondan sonra aramalarımızı asla geri dönmedi. Bir odaya kilitlendiğini ve intihara meyilli olduğu için aradık ve bizi asla geri aramadı. Bize onu takip edeceğini söyledi ama asla yapmadı. Üvey babam öldü. Speigle, minimum tedavi uyguluyor ve sonra ölmeniz ya da ölmemeniz umurunda değil.”

Ayrıca Johnny Depp hayranları da doktorla ilgili olumsuz yorumlar bırakarak doktorun itibarını zedeleme konusunda harekete geçti.

BU HAFTA SONA ERİYOR

Depp’in Washington Post’ta 2018 tarihli makalede aile içi istismar iddiaları nedeniyle 50 milyon dolar tazminat talep ettiği eski karısına açtığı iftira davasının son haftasına girildi. Duruşmanın geçen hafta sona ermesi gerekiyordu, ancak yeni tanıklıklara ve kanıtlara yer vermek için tarih uzatıldı. İlerleyen günlerde Depp’in eski sevgilisi Kate Moss’un da tanık olarak kürsüye çıkması bekleniyor.

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