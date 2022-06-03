Amber Heard- Johnny Depp davasının jürisi konuştu: Söylediği her şey saçmalıktı

Kısa bir süre evli kalan ünlü oyuncu Johnny Depp ve Amber Heard arasında görülen dava dün Depp lehine sonuçlandı. Depp'e yaklaşık 8 milyon dolar tazminat ödemesine hükmedilen Amber Heard hakkında şaşkına çeviren bir yorum duruşmadaki jürilerden geldi.

Sozcu.com.tr

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Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki dava uluslararası kamuoyunda büyük ilgi görürken dün jüri ve hakim Depp lehine bir karar verdi.

Davada, Heard’ü tek bir konuda haklı bulan jüri ve hakim genç oyuncunun yaklaşık 8 milyon dolar ödemesine hükmetti.

Bu yaşananların ardından duruşmayı en ön sırada izleyen ve jüri heyetinde yer aldığını iddia eden bir adam yaşadıklarını ve jürinin düşüncesini kamuoyu ile paylaştı. Resmi olarak jüri üyelerinin ismi açıklanmadığı için bu şahsın gerçekten jüri üyesi olup olmadığı henüz netlik kazanmazken adam sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulundu.

“JÜRİ AMBER HEARD’DEN NEFRET ETMİYORDU”

Jüri üyesi olduğunu öne süren adam, “Amber Heard’ün ağzından çıkan her şey saçmalık gibi geldi. Özellikle Johnny Depp’ten boşanırken aldığı parayı bağışladığını açıklayıp bunu bağışlamaması bütün inandırıcılığını yitirmesine sebep oldu” dedi.

Jürinin genel olarak Depp’i daha güven verici bulduğunu söylerken, ismi açıklanmayan adam fiziksel şiddet konusunda her iki tarafın da hatalı olduğunu dile getirdi. Jüri üyesi olduğunu öne süren adam TiKTok üzerinden konuştu. Resmi olarak jüri üyelerinin ismi davadan sonraki 1 yıl boyunca gizli tutulurken bu süre zarfında jüri üyeleri gönüllü olarak yaşadıklarını anlatabiliyor.

Amber Heard, Depp’ten boşanırken aldığı 7 milyon dolarlık tazminatı ACLU isimli kuruma bağışlayacağını açıklamıştı. Daha sonra katıldığı TV programlarında da parayı bağışladığını söylese de mahkemede Heard’ün bu miktarı hiçbir zaman bağışlamadığı ortaya çıkmıştı. İsmini açıklamayan adam, “Bu konuda yalan söylediyse kim bilir diğer hangi konularda da yalan söylemiştir diye düşündük” ifadesini kullandı.

Jüri üyelerinin Heard’den genel olarak nefret etmediğini söyleyen adam “Fakat birçoğu onunla empati kurmadı” yorumunu da yaptı. İsmini gizli tutan adam davadan önce davacı ile davalı hakkında bir bilgi sahibi olmadığını da dile getirdi.

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