Amber Heard, mahkemede yaşadığı şiddeti anlatırken gözyaşlarına boğuldu

Amber Heard - Johnny Depp davası iki ünlü ismin birbirleri hakkındaki sert suçlamalar ve iddialarla devam ediyor. Son olarak mahkemede dinlenen Amber Heard, hayatının en büyük korkusunu yaşadığı Avustralya gezisi sırasında cinsel saldırıya uğradığını ve eski kocası Johnny Depp'in kendisini nasıl dövdüğünü ayrıntılı bir şekilde anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

Sozcu.com.tr

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Eski eşi Johnny Depp tarafından kendisine açılan hakaret davasında ifade veren Amber Heard, 2015 yılında evlendikten kısa bir süre sonra aktörün beşinci “Karayip Korsanları” filminin çekimleri için seyahate çıktıklarını ancak Depp’in bu sırada kavgacı olduğunu ve kendisine saldırdığını söyledi. Heard’ün ifadelerine göre; Depp, Heard’ün yüzüne vurdu, odanın diğer tarafına fırlattı, geceliğini yırttı ve boynunu sıktı.

Tanıklığı sırasında zaman zaman hıçkırıklara boğulan Heard, “Hayatımda hiç bu kadar korkmamıştım” dedi.

Heard’ün bahsettiği Avustralya’da yaşanan olay, eş istismarı suçlamalarına odaklanan davada kilit bir tartışma konusu haline geldi. Depp sağ elinin orta parmağının bir kısmının Heard yüzünden koptuğunu iddia ederken Heard de Depp’in kendisine uçakta saldırdığını ileri sürdü.

ŞİDDET VE TACİZ İDDİALARI…

Heard, kavga sırasında Depp’in ona şişe attığını ve daha sonra yine bir şişeyle cinsel saldırıda bulunduğunu ifade etti. O sırada şişeyi göremese de daha sonra nesnenin ne olduğunu anlayabildiğini söyledi.

Heard’ün ifadesine göre, Depp parmağını kesmiş ve parçalara ayırmış. Saldırıdan sonra da evin o bölgesine geri döndüğünde duvarlarda ve odadaki nesnelerde kan ve boyayla yazılmış mesajlar bulmuş.

Heard, ilişkileri boyunca Depp’in kendisini fiziksel olarak taciz ettiğini de ifade etti ve öfkesinin, onun sadakatsiz olduğu şüpheleriyle daha da arttığını belirtti.

Depp ise ifadesinde, Heard’ün yumruklayarak, nesneler fırlatarak şiddet uygulayan kişi olduğunu söyledi. Mahkeme belgelerinde ise Heard, kendini savunma veya kız kardeşini savunma dışında Depp’e vurduğunu reddetti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Davanın geçmişi ise Heard’ün, 2018’de kaleme aldığı ve Johnny Depp’in ismini vermeden “kadın döven” olarak tanımlandığı bir yazıdan kaynaklanıyor. Makale, Depp’in adını vermese de, açıkça ilişkilerine atıfta bulunduğunu ve oyunculuk kariyerine önemli zararlar verdiğini iddia etti. Depp, yazının kendisini işaret etmesi üzerine milyon dolarlık pek çok projeden olduğunu belirterek, Heard’ün kendisine iftira attığı iddiasıyla mahkemeye başvurdu.

Çiftin boşanmasının üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen devam eden davada tüm bu iddialar değerlendirilirken, çiftin tüm özel hayatının ortaya dökülmesi ve her ikisinin de Hollywood’daki konumu davanın dünya basınının gündemine oturmasına neden oldu.

İKİ İSMİN İFADESİ ÇELİŞİYOR

Heard, dava sırasında Depp’i hayatını kontrol eden bir varlık olarak tanımladı; ne giydiği ve hangi oyunculuk işlerinde yer alacağı konusunda söz sahibi olmaya çalıştığını belirtti. Ayrıca Heard, 2014’te aktör James Franco ile romantik bir sahnesi olmasının kavga etmelerine neden olduğunu, söz konusu kavganın özel bir uçakta geçtiğini, Depp’in marihuana ve alkol koktuğunu söyledi. Depp’in ona tokat attığını, üzerine buz küpleri attığını ve ardından sırtına tekme attığını ifade etti.

Depp’in ifadesinde ise olaylar tamamen farklı bir şekilde gelişiyor. Depp, iki opioid hapı aldığını ve belki bir bardak şampanya içtiğini söyleyerek o gün aşırı sarhoş olduğunu inkâr etti. Depp, Heard’ün uçakta kendisiyle bir kavga başlatmanın aktif bir yolunu aradığını ve onu dürttüğünü ifade etti. Heard’ün uyuşturucu ve alkol kullanımıyla ilgili ifadesinin de olağanüstü bir şekilde süslenmiş olduğunu ifade etti.

Duruşmaya önümüzdeki hafta ara verilirken Heard, ifadesine 16 Mayıs’ta devam edecek.

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