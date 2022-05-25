Amber Heard ve Johnny Depp davası Netflix’in en çok izlenenlerini de etkiledi

Hollywood'un ünlü çifti hukuk önündeki savaşlarının sonuna yaklaşırken dava süreci, Netflix'in en çok izlenenler listesini de etkiledi. Johnny Depp'in geçtiğimiz günlerde duruşmada da adı geçen filmi Charlie'nin Çikolata Fabrikası, akış platformunun ilk 10'unda yer aldı.

Sozcu.com.tr

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Amber Heard ve Johnny Depp kaybettikleri itibarları için birbirlerine karşı savaşırken, çiftin davası Netflix’e bile yansıdı. Tim Burton’ın yönettiği 2005 yapımı Charlie’nin Çikolata Fabrikası, salı günü yayın devinin ilk 10’unda sekiz numaraya yerleşti.

Ronald Dahl’ın 1964 tarihli aynı adlı kitabından uyarlanan filmde Depp, beş çocuğun fabrikasını gezmesine izin veren ilginç çikolatacı Willy Wonka’yı canlandırıyor. Burton’ın uyarlaması, Gene Wilder’ın Willy Wonka olarak oynadığı sevilen filmden neredeyse 30 yıl sonra geldi.

Film, dünya çapında 475 milyon doların üzerinde hasılat elde etti ve genel olarak olumlu eleştiriler aldı. Filmde ayrıca Freddie Highmore, Helena Bonham Carter ve Christopher Lee de yer aldı.

Depp şu anda eski eşi Amber Heard’ü, 2018’de Washington Post’ta yayınlanan ve taciz kurbanı olduğunu söylediği köşe yazısı üzerinden 50 milyon dolara dava ediyor. Heard de Depp’in hukuk ekibinin onu karaladığını iddia eden bir karşı dava açtı. Davanın 27 Mayıs’ta sonlanması beklenirken son tanıklar arasında Kate Moss’un yer alacağı bildirildi.

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