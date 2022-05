Amber Heard yeniden kürsüde… Köşeye sıkıştı

Hollywood’un ünlü çiftinin itibar savaşında sona gelindi. Bugün son defa Heard ve Depp tarafları konuşmalarını yaptıktan sonra jürinin kararı beklenecek. Dün görülen duruşmada ise yine çarpıcı detaylara değinildi. Ayrıca Heard’ün ifadesi sırasında ağlaması dikkat çekti.

Heard ifadesinde şu sözlere yer verdi: “Her gün tacize uğruyorum, küçük düşürülüyorum, tehdit ediliyorum. Bu mahkeme salonuna girmek, dünyanın önünde oturmak, hayatımın en kötü anlarını yaşamak bile beni küçük düşürmeye yetiyor.

İnsanlar beni öldürmek istiyor ve bunu her gün söylüyorlar. İnsanlar bebeğimi mikrodalga fırına koymak istiyor ve bana bunu söylüyorlar.”

Heard sözlerine şu şekilde devam etti: “Johnny bana beni mahvedeceğine söz verdi. Kariyerimi mahvedeceğini, hayatımı benden alacağını söyledi. Ölüm tek çıkıştı. Ve dışarı çıkarsam bana yapacağı şey bu. Her gün onu düşünmemi sağlardı. Bana dünya çapında bir aşağılanma sözü verdi, o yazıları gördünüz.”

Heard, davanın bir parçası olarak ifade verenler ve kendi anlattıkları arasındaki çelişkiler hakkında sorgulandı. Dava boyunca Heard’ün tanıkları Depp’in tanıklarına göre sayıca az olduğu gibi pek de güçlü değildi. Heard, kendisi adına tanıklık etmeyi kabul edenlerin sayısının kendisini şaşırtmadığını ifade etti:

“Kaç kişinin çıkıp onun için her şeyi söyleyebileceğini biliyorum. Bu onun gücü. Bu yüzden o yazıyı yazdım. O çok güçlü bir adam ve insanlar güçlü adamların gözüne girmeye bayılıyor.”

“People want to put my baby in the microwave”: #AmberHeard took the stand again on Thursday and testified that she has received thousands of death threats. @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/XfQmWXLCAF

— Law&Crime Network (@LawCrimeNetwork) May 26, 2022