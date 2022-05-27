Amber Heard yeniden kürsüde… Köşeye sıkıştı

Amber Heard Johnny Depp davasında bugün taraflar kapanış konuşmalarını yapmadan önce Heard yeniden kürsüde ifade verdi.

Sozcu.com.tr

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Hollywood’un ünlü çiftinin itibar savaşında sona gelindi. Bugün son defa Heard ve Depp tarafları konuşmalarını yaptıktan sonra jürinin kararı beklenecek. Dün görülen duruşmada ise yine çarpıcı detaylara değinildi. Ayrıca Heard’ün ifadesi sırasında ağlaması dikkat çekti.

Heard ifadesinde şu sözlere yer verdi: “Her gün tacize uğruyorum, küçük düşürülüyorum, tehdit ediliyorum. Bu mahkeme salonuna girmek, dünyanın önünde oturmak, hayatımın en kötü anlarını yaşamak bile beni küçük düşürmeye yetiyor.

“BEBEĞİMİ MİKRODALGA FIRINA KOYACAKLARINI SÖYLÜYORLAR”

İnsanlar beni öldürmek istiyor ve bunu her gün söylüyorlar. İnsanlar bebeğimi mikrodalga fırına koymak istiyor ve bana bunu söylüyorlar.”

Heard sözlerine şu şekilde devam etti: “Johnny bana beni mahvedeceğine söz verdi. Kariyerimi mahvedeceğini, hayatımı benden alacağını söyledi. Ölüm tek çıkıştı. Ve dışarı çıkarsam bana yapacağı şey bu. Her gün onu düşünmemi sağlardı. Bana dünya çapında bir aşağılanma sözü verdi, o yazıları gördünüz.”

“BENİ MAHVEDECEĞİNE SÖZ VERDİ”

Heard, davanın bir parçası olarak ifade verenler ve kendi anlattıkları arasındaki çelişkiler hakkında sorgulandı. Dava boyunca Heard’ün tanıkları Depp’in tanıklarına göre sayıca az olduğu gibi pek de güçlü değildi. Heard, kendisi adına tanıklık etmeyi kabul edenlerin sayısının kendisini şaşırtmadığını ifade etti:

“Kaç kişinin çıkıp onun için her şeyi söyleyebileceğini biliyorum. Bu onun gücü. Bu yüzden o yazıyı yazdım. O çok güçlü bir adam ve insanlar güçlü adamların gözüne girmeye bayılıyor.”

“People want to put my baby in the microwave”: #AmberHeard took the stand again on Thursday and testified that she has received thousands of death threats. @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/XfQmWXLCAF — Law&Crime Network (@LawCrimeNetwork) May 26, 2022

DEPP’İN AVUKATINDAN HEARD’E SERT UYARI

Amber Heard ifadesinin büyük bir kısmında sesi titreyerek ve ağlayarak konuştu. Konuşmalarını sık sık jüriye dönerek yapmasına ise Depp’in avukatı Camille Vasquez’den itiraz geldi: “Jüriye anlatmanızı gerektiren bir soru sormadım.”

Ayrıca Vasquez, Heard’ün yalan söylediğini de sorularıyla ispatlamaya çalışırken Heard’ü köşeye sıkıştırdı. Vasquez, “Yalanlarınız dünyaya birçok kez ifşa oldu mu?” diye sorunca Heard hiçbir konuda yalan söylemediğini söyledi. Bunun üzerine Vasquez, “Bu jüriye, Bay Depp’in Kate Moss’u merdivenlerden aşağı ittiğini düşündüğünüz için Bay Depp’i yumrukladığınızı söylediğinizde, Bayan Moss’un bunun asla olmadığını söyleyeceğini beklemiyor muydunuz?” diye sordu.

Heard’ün cevabı ise şu şekilde oldu: “Yanlış, Johnny’yi desteklemek için birçok kişinin çıkacağını biliyordum. 90’larda çıkan bu söylentiyi bir çok kişiden duymuştum. Şiddete meyilli kocam sadece benim için değil, birdenbire kız kardeşim için de tehlike olunca, tabii ki aklımdan geçen buydu. Tabii ki bunu düşündüm. Merdivenlerde kardeşimi öldüreceğini düşündüm.”

Ayrıca Vasquez, Heard’ün davanın başlangıcından bu yana jüriye dönerek konuşmasına dün son verdi: “Beklemede olan bir soru yok, bu yüzden jüriye bir argüman sunmazsanız sevinirim.”

Vasquez’in Heard’ü bu kadar sıkıştırmasının nedeni ise bir önceki gün TMZ’nin eski muhabirinin basına yansıyan fotoğrafların kaynağı olarak Heard’ü işaret etmesi, Heard’ün şiddet gördüğünü kanıtlayan fotoğrafların bir fotoğraf düzenleme programından geçmiş olması ve yine Heard’ün Kate Moss’un Depp’ten şiddet gördüğünü iddia etmesine rağmen Moss’un bu iddiaları reddetmesi oldu.

DOKTORDAN İFADE: JOHNNY DEPP’İN PARMAĞINI HEARD’ÜN YARALAMASI OLASI

Dün gerçekleşen duruşmada Depp’in parmağının nasıl yaralandığı ile ilgili de yeni kanıtlar ve tanık sunuldu. Cerrah ve ortopedik cerrahi alanında uzman olan Dr. Richard Gilbert, Avustralya’da Heard’ün kendisine votka şişesi fırlatması üzerine Depp’in parmak ucunun kesilmiş olabileceğini söyledi.

Dr. Gilbert, Depp’in parçalanmış bir kırığı olduğunu ve bunun birden fazla parçaya ayrıldığı anlamına geldiğini söyledi: “Bu, resimleri incelememe dayanarak bir tür keskin yırtılma olduğu ortaya çıktı.”

Dr. Gilbert, Depp’in açıklamasının yaralanmanın nedeni olabileceğine inandığını belirtti. Dr. Gilbert’e göre, Heard’ün yaralanmayla ilgili açıklaması çok olası değil: “Bir duvara veya sert bir nesneye yumruk atılarak bir yaralanma meydana geldiğinde, parmak uçlarında bir yaralanma görmek son derece nadirdir. Bunun yerine, boksör kırığı olarak bilinen parmak boğumlarınızda yaralanmalar olur.”

Heard’ün hukuk ekibi ilk defa tanık olarak gösterdikleri doktorların, Depp’in ekibinin tanıkları tarafından bozguna uğradığına şahit olmuyor.

Bu haftaki duruşmalarda Heard’ün avukatlarının tanık olarak çağırdığı ve Depp’in zeka geriliği yaşadığını, narsist olduğunu ileri süren doktor da değişik mimikleri ve söylemleriyle dikkat çekmiş ve hatta sosyal medyada espri konusu olmuştu.

Altı hafta boyunca 100 saatten fazla ifadeyi dinledikten sonra, jüri üyeleri Amber Heard ve Johnny Depp davasında her iki tarafı da dinlemeyi bitirdi. Bugün yapılacak kapanış konuşmalarından sonra jürinin karar vermesi bekleniyor.

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