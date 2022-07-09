Amber Heard’e bir darbe de sigorta şirketinden

Johnny Depp ile dava sürecinden hüsranla ayrılan Amber Heard'e bir darbe de sigorta şirketinden geldi.

Sozcu.com.tr

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Kısa bir süre evli kaldığı Johnny Depp’le geçen aylarda sonlanan dava süreci sonrasında aleyhine karar çıkan ünlü oyuncu Amber Heard zor günler geçirmeye devam ediyor…

Johnny Depp’e milyonlarca dolar ödemesine hüküm kılınan Heard’e bir kötü haber de sigorta şirketinden geldi. Eski eşine 8.3 milyon dolar ödemesi gereken Heard’ün çalıştığı sigorta şirketi New York Marine ve General Insurance Company, ünlü oyuncunun masraflarını ödemeyi reddetti.

Şirket California yasalarını örnek göstererek ödeme yapmayı reddetti… California eyaletindeki yasalar uyarınca, sigorta şirketleri müşterilerinin kasıtlı olarak suç işlemesi durumunda ödeme yapmama hakkına sahip.

Öte yandan Heard’ün avukatları ise dava sürecine yeni bir itirazda bulundu. Yapılan itirazda, 77 yaşındaki bir jüri üyesi yerine aynı soyadı olan ve aynı isimli 52 yaşındaki bir jürinin jürilik görevini yaptığını öne sürdü. Heard’ün avukatları bu sebeple dava sürecinin adil olmadığını ve sigorta şirketinin ödeme yapması gerektiğini söyledi.