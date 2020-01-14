Amblem nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre amblem mi, ablem mi?

Amblem nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre amblem mi, ablem mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘amblem’dir. Amblem mi, ablem mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘amblem'dir.

AMBLEM NE DEMEK: Belirtke.

AMBLEM NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin amblem mi, ablem mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı amblem şeklinde olmalıdır.

ablem (Yanlış kullanım)

amblem (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Şirketin yeni amblemi için başka ajansla anlaştılar.”