Amblem nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre amblem mi, ablem mi?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘amblem'dir.
AMBLEM NE DEMEK: Belirtke.
AMBLEM NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin amblem mi, ablem mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı amblem şeklinde olmalıdır.
ablem (Yanlış kullanım)
amblem (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Şirketin yeni amblemi için başka ajansla anlaştılar.”