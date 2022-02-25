Amerika’da ele geçirilen tarihi eserler Arkeoloji Müzesi’nde

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kaçak yollarla Amerika'ya götürüldüğü tespit edilen ve diplomatik görüşmelerin ardından İstanbul'a getirilen 28 tarihi eserin tanıtım törenine katıldı.

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Türkiye’den kaçırılarak Amerika’ya götürülen en eskisi 6 bin yıllık olan 28 tarihi eser, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Manhattan Bölge Savcılığı tarafından yürütülen ortak çalışmayla Türkiye’ye iade edildi.

İade edilen 12 adet sikke, 7 giysi süsü ile 2’si Kilikya dönemine ait 9 heykelin tanıtım toplantısı Arkeoloji Müzesi’nde gerçekleşti.

Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Amerikan Birleşik Devletleri (ABD) Ankara Büyükelçisi Jeff Flake katıldı.

Törende konuşan Bakan Ersoy, bu eserleri elinde bulunduran koleksiyonerle ilgili de bilgi verdi.

“SİKKELERİN HEPSİ ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Bakan Ersoy konuşmasında, “İadesini sağladığımız bu eserlerin ülkemize kazandırılması, üç farklı olay ile bağlantılı olarak yürütülen bir çalışmanın sonucudur. Bunlardan ilki, 2013 yılında Manhattan Bölge Savcılığı tarafından ele geçirilen Helenistik ve Lidya dönemi 12 adet sikkedir. Ele geçirilen sikkelerin hepsi bilimsel açıdan ülkemiz için çok önemlidir. Diğer grupta Manhattan Bölge Savcılığı tarafından yürütülen başka bir soruşturmadan ele geçirilen 2 adet Kilia idolü başı yer almaktadır” diye konuştu.

“BİR DAHA ASLA TARİHİ ESER SATIN ALAMAYACAK”

Ersoy, “6 bin yaşında olan Kilia idolleri, yalnız Anadolu’da üretilmiş olmalarıyla bölgenin kültürel tarihi açısından ciddi önem arz eden arkeolojik eserdir. Ülkemize getirdiğimiz bu eserlerin önemli kısmının ele geçirildiği koleksiyonun sahibi Michael Steinhardt ise tam 180 kültür varlığı üzerindeki hakkından feragat etmiştir. Bu rakam toplam 11 ülkenin kendi topraklarına ait eserleri geri alacağı anlamına geliyor. Steinhardt hapis cezasına çarptırılmamış olsa da bir daha asla tarihi eser satın alamayacak. Türkiye, ait olduğu topraklara dönen her kültür varlığını büyük bir sevinçle karşılamaktadır” ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Ersoy, Büyükelçi Flake ile Arkeoloji Müzesi’ndeki eserleri gezdi.(DHA)



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