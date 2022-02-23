Amerikalı müzisyen hayatını kaybetti

Müzisyen ve yazar, Queens of the Stone Age üyesi Mark Lanegan 57 yaşında İrlanda'daki evinde hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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Şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen, Screaming Trees ve Queens of the Stone Age’in vokalisti olarak tanınan Mark Lanegan hayatını kaybetti. Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Sevgili arkadaşımız Mark Lanegan bu sabah İrlanda’nın Killarney kentindeki evinde vefat etti” denildi.

Doğu Washington eyaletinin kırsal kesiminde doğup büyüyen Amerikalı şarkıcı, Covid-19 nedeniyle 2021’de aylarca süren bir koma sürecinden sağ çıkmayı başarmıştı.

The Screaming Trees 2000’deki dağılmalarından önce yedi stüdyo albümü kaydetti ve 1990’ların başında Seattle merkezli grunge hareketinin bir parçası olarak ün kazandı. Lanegan, grubun ününün zirvesindeyken solo bir kariyere de başladı.

Lanegan anılarına göre, 12 yaşında, kompulsif bir kumarbaz, çaylak bir alkolik, bir hırsız, bir porno canavarıydı. 18 yaşına geldiğinde, hırsızlık, uyuşturucu bulundurma, vandalizm, sigorta dolandırıcılığı ve reşit olmadan içki içmenin de içinde bulunduğu uzun bir sabıka kaydı vardı. Lanegan, öldüğü sırada on yıldan fazla bir süredir temizdi.

Langean anılarını, 2018’de intihar ederek ölen ünlü şef ve TV sunucusu yakın arkadaşı Anthony Bourdain’in teşvikiyle yazmıştı. 2020’de Guardian’a şunları söyledi: “Anthony, ‘Kötü bir rock otobiyografisi olmaması için rahat edeceğiniz şeyin ötesinde bir dürüstlük düzeyi olması gerekiyor’ dedi. Bu yapmak istediğim son şeydi.”

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