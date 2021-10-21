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Amerikalı oyuncak üreticisi, minik Batmobile’i satışa sundu

Geçtiğimiz haftalarda mini Tesla Cybertruck'ı tanıtan Hot Wheels, şimdi de Batman'in ikonikleşmiş aracı Batmobile'ı piyasaya sürüyor.

Sozcu.com.tr
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Amerikalı oyuncak üreticisi, minik Batmobile’i satışa sundu

Robert Pattinson’ın başrolde yer aldığı The Batman’den ilk görüntüler gelirken bir başka haber de Amerikalı oyuncak üreticisi Mattel’den geldi.

Mattel’in sahip olduğu Hot Wheels, ünlü araba modellerinin küçültülmüş versiyonlarını sunarken Batman’in Batmobile’ini de koleksiyonuna eklemeye karar verdi.

Hot Wheels tasarımı; çalışan süspansiyon, renk değiştiren LED’ler ve altı inçlik bir Batman figürüne sahip. Ürün 500 dolara satışa sunuldu.

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