Amerikalı video platformlarından Birleşik Krallık turizmine katkı

Özellikle Netflix yapımı Bridgerton ve Rebecca gibi dizi ve filmlerin etkisiyle İngiltere'nin güneybatısında turizm patlaması yaşanıyor.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’nin güneybatı bölgesinde bulunan Bath’daki yürüyüş turları, Devon’daki Hartland Quay ve Dorset’teki görkemli Mapperton House’un sahil manzarası ziyaret gibi Bridgerton ve Rebecca gibi dönem filmleri/dizileri İngiltere’nin güneybatısında bir televizyon turizmi ve prodüksiyon patlaması sağlıyor.

Bölge, Netflix ve Amazon Prime Video gibi ABD akış şirketlerinin yanı sıra ITV de dahil olmak üzere yerel yayıncıların bir dizi büyük bütçeli dizi ve filmi için verimli bir yer olarak ortaya çıktı.

132 MİLYON STERLIN KATKI

İngiltere yapımı yapımlara yılda 1 milyar dolar harcayan Netflix’in, son iki yılda bölgede Bridgerton, Rebecca ve David Attenborough: Our Planet gibi büyük bütçeli diziler ve filmler yaparak İngiltere ekonomisine 132 milyon sterlin katkıda bulunduğunu tahmin ediliyor.

Ayrıca Squid Game’den sonra Netflix’in en büyük hitlerinden biri olan Bridgerton’daki yerleri ziyaret etmek isteyen izleyicilerin Bath ve çevresine 1,5 milyon sterlinlik bir fayda sağlayacağıı tahmin ediliyor. Visit Bath, dizinin arka planını oluşturmaya yardımcı olan Holburne Müzesi gibi yerleri sergilemek için yürüyüş turları bile oluşturdu.

ZİYARETÇİ SAYISI ARTTI

Dönem dramasında Featherington House’un önü olarak hizmet veren Bath’daki No 1 Royal Crescent Müzesi’nin küratörü Dr Amy Frost, “Bridgerton’da yer aldıktan sonra ziyaretçi sayısında kesinlikle bir artış yaşandı. Bazı yerlerin yanından geçerken sokakta Bridgerton hakkında konuşan insanları duyuyorsunuz” dedi.

Netflix’in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika için fiziksel yapımlardan sorumlu başkan yardımcısı Anna Mallett, “Burası Netflix yapımları için doğal bir yuva. Uzun vadede güney batıya bağlıyız ve yerel topluluklar için fırsatlar yaratırken 1.000’den fazla iş olanağı ortaya çıkardık.”

West of England belediye başkanı Dan Norris ise konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: “Netflix ve diğer yapım şirketlerinin fantastik bölgemize yatırım yaptığını ve yüksek vasıflı işler getirdiğini görmek güzel.”

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