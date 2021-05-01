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Amerikan Doğa Tarihi Müzesi, COVID aşılamasını eğlenceli hale getiriyor

New York aşılamada şehrin ünlü Amerikan Doğa Tarihi Müzesi’ni kullanmaya başladı. Aşılama sonrası ikonik balinasına da eklemeler yapan müzede, eğlenceli görüntüler ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:03, 01/05/2021
Hayat HaberleriKültür Sanat
Amerikan Doğa Tarihi Müzesi, COVID aşılamasını eğlenceli hale getiriyor

Aşılama merkezlerinden biri olarak 23 Nisan'da hizmet vermeye başlayan Amerikan Doğa Tarihi Müzesi, ikonik balinasına da aşı olduğu izlenimi veren bandaj monte etti.

Müze, Moderna aşısını geçen haftadan bu yana Milstein Okyanus Yaşamı Salonu’nda uygulamaya başladı. Müze, aşılanma karşılığında ziyaretçilerini üç arkadaşlarıyla beraber ücretsiz giriş de sağlıyor.


The Art Newspaper'a konuşan müze yöneticisi Ellen Futter, her şeyin değişmeye başladığı bu dönemde New Yorkluların birbirlerine değer vermelerinin çok daha önemli olduğunu söyledi

Amerikan Doğa Tarihi Müzesi günde yaklaşık 1.000 aşı sunuyor. Randevular da cumadan salı gününe kadar 08:00 – 18:00 arasında veriliyor.

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Yayınlanma Tarihi:11:57,