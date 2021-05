Amerikan Doğa Tarihi Müzesi, COVID aşılamasını eğlenceli hale getiriyor

Aşılama merkezlerinden biri olarak 23 Nisan'da hizmet vermeye başlayan Amerikan Doğa Tarihi Müzesi, ikonik balinasına da aşı olduğu izlenimi veren bandaj monte etti.

Müze, Moderna aşısını geçen haftadan bu yana Milstein Okyanus Yaşamı Salonu’nda uygulamaya başladı. Müze, aşılanma karşılığında ziyaretçilerini üç arkadaşlarıyla beraber ücretsiz giriş de sağlıyor.

BREAKING: Any New Yorker who gets a #COVID19 vaccine at the @AMNH site will get a voucher for themselves and 3 guests to return for a free visit to the museum! https://t.co/rManPTk9nS pic.twitter.com/gK45mwmZdi

— NYC Mayor’s Office (@NYCMayorsOffice) April 23, 2021