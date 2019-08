Amerika’ya Ali’nin hikâyesini anlatacak

Los Angeles'ta Amerikalı ünlü komedyen Paul Rodriguez ile birlikte 3 ay oynadığı Steambath’in (Sauna) ardından bağımsız tiyatro sahnesinde sıkça rol alan Yusuf Yıldız, senaryosunu yazdığı “Not That Illegal”da başrol Ali Can karakterine de hayat verecek. 17 yıldır New York'ta düzenlenen The Strawberry One-Act Festival'de yarışacak olan oyunun 20 dakikalık versiyonu 16-29 Eylül tarihleri arasında New York'ta Broadway'de New York Tiyatro Caddesi'nde seyirciyle buluşacak. Yıldız, 30 oyun içerisinde en iyi oyun, en iyi erkek oyuncu, en iyi yazar kategorilerinde yarışacak. Yusuf Yıldız Not That Illegal ile ilgili “Oyun bir Türk'ün hikâyesi, Türk yazar yazmış ve başrolü de bir Türk. İlk ağızdan bu hikâyenin anlatılmasını çok değerli buluyorum. Komedi türünde olması birçok göçmenin de kendisinden bir şeyler bulurken gülmesine imkân sağlayacak” dedi.



TÜRKÇE DE SAHNELEMEK İSTİYOR

Festival sırasında birçok yapımın yatırımcı ve yapımcı bulduğunu dile getiren oyuncu “Amerika'da ki temsillerinin ardından Ali Can karakterini anadilimde de oynayarak bu konuda insanların fikir sahibi olmasını çok isterim” diye konuştu.

“Not That Illegal” oyununda Amerika'da Türk göçmen Ali Can'ın 10 yıl Amerika'da yaşamasının ardından yakın arkadaşını ikna etmesiyle Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS)'ne karşı yaptığı riskli planı anlatılıyor.