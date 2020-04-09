Amfi nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre amfi mi, anfi mi?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘amfi'dir.
AMFİ NE DEMEK:
1- Amfiteatr.
2- Sıraları arkaya doğru basamaklı olarak yükselen büyük derslik.
AMFİ NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin amfi mi, anfi mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı amfi şeklinde olmalıdır.
anfi (Yanlış kullanım)
amfi (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Yeni ders yılının açılışı için üniversitenin en büyük amfisinde toplandılar.”