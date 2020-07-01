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Amine ne demek? Amine isminin kısaca anlamı… szcu0
Amine ne demek? Amine isminin kısaca anlamı… szcu0
Kız ve erkek isim anlamları yeni bebek sahibi olacak çiftler tarafından en çok araştırılan konular arasındadır. Bu isimlerden biri de Amine'dir. Kız isimleri arasında ilgi çeken Amine ismi anlamıyla da beğeni kazanıyor. İşte Amine isminin anlamı...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 1 Temmuz 2020 - 09:40

Bebek isimleri eskiden takvimlerden takip edilirdi. Şimdilerde ise online isim sözlüklerinden anlamlarıyla beraber bulunabiliyor. Anne-baba adaylarının isim anlamı ararken birkaç kriteri bulunuyor. Bazıları klasik isimleri severken bazıları ise daha önce duyulmamış isimleri tercih ediyor. Bazıları için de isimlerin dini anlamları büyük önem taşıyor.

İsimler sözlüğünde anlamı en çok araştırılan isimlerden biri de Amine’dir. ‘Amine ismi ne anlama geliyor?’ haberimizden kısaca anlamını okuyabilirsiniz.

AMİNE’NİN İSİM ANLAMI

Amine ismi Arapça kökenlidir ve “inanılır”, “güvenilir”, “sakıncasız”, “tehlikesiz”, “yüreğinde korku olmayan”, “korkusuz” anlamlarına gelmektedir.

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