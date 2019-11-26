Amiyane nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre amiyane mi, amniyane mi?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘amiyane’dir.
AMİYANE NE DEMEK:
1- Kibarca olmayan, bayağı.
2- Sıradan.
AMİYANE NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin amiyane mi, amniyane mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı amiyane şeklinde olmalıdır.
amniyane (Yanlış kullanım)
amiyane (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Bunları çok amiyane bir dille bize anlatması hoş olmadı.”