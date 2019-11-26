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Amiyane nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre amiyane mi, amniyane mi?
Amiyane nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre amiyane mi, amniyane mi?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de 'amiyane'dir. Amiyane mi, amniyane mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 26 Kasım 2019 - 12:21

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘amiyane’dir.

AMİYANE NE DEMEK:

1- Kibarca olmayan, bayağı.

2- Sıradan.

AMİYANE NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin amiyane mi, amniyane mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı amiyane şeklinde olmalıdır.

amniyane (Yanlış kullanım)
amiyane (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Bunları çok amiyane bir dille bize anlatması hoş olmadı.”

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Son güncelleme: 12:23 - 26.11.2019
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