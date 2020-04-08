Amortisör nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre amortisör mü, amartisör mü, amörtisör mü?

Amortisör nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre amortisör mü, amartisör mü, amörtisör mü?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘amortisör’dür. Amortisör mü, amartisör mü, amörtisör mü? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...