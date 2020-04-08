Amortisör nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre amortisör mü, amartisör mü, amörtisör mü?

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘amortisör'dür.
AMORTİSÖR NE DEMEK:
1- Motorlu araçlarda sarsıntı, sallantı vb. hareketleri en aza indiren, yayların gereksiz hareketlerini gidermeye yarayan düzen.
2- Bu düzeni kuran öge, yumuşatmalık.
AMORTİSÖR NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin amortisör mü, amortisör mü, amörtisör mü olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı amortisör şeklinde olmalıdır.
amartisör (Yanlış kullanım)
amörtisör (Yanlış kullanım)
amortisör (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Amortisörde sorun olduğu için arabamı servise götürmem gerekiyor.”