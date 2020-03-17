Amsterdam Belgesel Film Festivali’den sürpriz karar

Dünyanın önde gelen belgesel festivallerinden Amsterdam Belgesel Film Festivali (IDFA) festival tarihinde gösterilen 300 filmi online erişime açtı.

Altyazı'nın haberine göre; online platformdan izlenebilecek filmler arasında Orhan Eskiköy ve Özgür Doğan'ın yönetmenliğindeki “İki Dil Bir Bavul' (2008) ile Kazım Öz'ün yönettiği belgesel film “Son Mevsim: Şavaklar” (Demsala Dawi: Sewaxan, 2008) da yer alıyor.

1988 yılından bu yana her yıl Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen dünyanın en büyük belgesel festivali olan “Amsterdam Uluslararası Belgesel Film Festivali”nin ücretsiz olarak online erişime sunduğu 300 filme şu linkten ulaşılabiliyor:https://www.idfa.nl/en/collection/free?page=1