Amy Winehouse biyografisinden ilk fotoğraf geldi… Şarkıcının tıpatıp aynısı oldu

2011'de hayatını kaybeden Amy Winehouse'un hayatını odağına alan Back to Black filminden ilk fotoğraf geldi. Ünlü şarkıcıyı canlandıran Marisa Abela'nın sosyal medyada paylaştığı fotoğrafı görenler şaşkına uğradı. Abela'nın Winehouse'e benzerliği dikkat çekti.

Geçen yıl, Sam Taylor-Johnson’ın Back to Black adlı bir Amy Winehouse biyografisi yöneteceği duyurulmuştu. Şimdi, başroldeki Marisa Abela, şarkıcının kılığındaki ilk fotoğrafı yayınlandı.

Back to Black, Winehouse’un 2000’lerin başında Londra’da yaşadığı zamanı ve şöhrete yükselişini anlatacak. Film, Taylor-Johnson’ın 2009 John Lennon biyografisi Nowhere Boy’un senaryosunu yazan Matt Greenhalgh tarafından yazıldı ve Oscar ödüllü 2015 belgeseli Amy’nin aksine, Back to Black çekimleri için Amy Winehouse malikanesinden izin verildi.

Taylor-Johnson, filmi yönetmenin sorumluluğunun tamamen farkında olduğunu ve herkesin sonsuza kadar seveceği ve değer vereceği bir film yaratmak için çabalayacağını söyledi: “Onu ilk olarak Soho’daki Ronnie Scott’s Jazz Club’da bir yetenek gösterisinde performans sergilerken gördüm ve onun sadece bir yetenek olmadığı, dahi olduğu hemen belli oluyordu. Bir film yapımcısı olarak daha fazlasını isteyemezsiniz.”

Filmin başrolünde yer alan Marisa Abela ise 1996 yılında Brighton’da film endüstrisinde çalışan bir anne babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Royal Academy of Dramatic Art’ta okudu ve 2020’de BBC/HBO finans draması Industry’de başrolde yer alarak dikkat çekti.

Back to Black’in yapımcılığını, filmin Birleşik Krallık’ta da dağıtımını yapacak olan Studiocanal üstleniyor. Filmin çekimlerine ise 16 Ocak’ta Londra’da başlanacak.

