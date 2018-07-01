Amy Winehouse’u örnek alıyorum

Hollanda’nın son yıllarda dünyaya hediye ettiği en önemli sanatçılardan Caro Emerald, 12 Temmuz’da 25. İstanbul Caz Festivali kapsamında Zorlu PSM’de sahne alacak. ‘Back It Up’ ve ‘A Night Like This’ gibi eserleriyle müziğin enerjisini yükselten Emerald, caz ile popu birleştiren, sahne performansıyla da öne çıkan bir isim... Konser öncesi SÖZCÜ’ye konuşan Emerald’ın hayali ise huzurlu bir dünya…

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– 12 Temmuz'da 25. İstanbul Caz Festivali'nde sahne alacaksınız, dinleyicilerinizi ne tür bir performans bekliyor?

İstanbul'a Schindler'in sponsorluğunda büyük bir orkestra ile geliyorum, en azından benim için büyük! Toplamda 7 kişiler. Herkes farklı enstrümanlar çalacak. Örneğin; bas çalan kişi çift bas ve ayrıca elektrik bas çalacak ve saksafon çalgıcım ayrıca klarnet ve gitar ve perküsyon çalacak. Şova kendi parmak izlerimizi bırakıyoruz bu da şovun dinamik olmasını sağlıyor. Repertuvarda samimi şarkılar da var ve bunlar caz ve sıra dışı vurgular içeriyor, herkesin ayağa kalkıp dans etmek isteyeceğini umuyorum.

– İstanbul gösteriniz için özel bir sürpriz hazırlıyor musunuz dinleyicilerinize?

İstanbul'a sadece bir kez geldim ve de bu birkaç yıl önceydi, tekrar geleceğim için çok heyecanlıyım. Son bir yıldır ‘Emerald Adası' adını verdiğimiz harika bir şov ile turlara çıkıyoruz, bu egzotik ve içinde büyüleyici enerjiler bulunduran bir şov, ayrıca orkestra ile birlikte farklı bir dinamik içindeyiz ve dinleyicilerin bunu gözlemlemesi de oldukça ilginç olacak diye düşünüyorum.

– İstanbul’da daha önce sahne almıştınız, kentle ilgili aklınızda neler kaldı?

İstanbul'a ilk defa sıcak bir yaz gününde geldim ve yüksek bir otelin en üst katında bulunan bir havuzda dinlenirken, terastan eğilip bu muhteşem şehrin mimari yapısına ve boğaza dakikalarca büyülenmiş bir şekilde baktığımı hatırlıyorum. Rüya gibiydi. İstanbul çok egzotik ve dinamik bir şehir; doğu ve batının burada birleştiğini gerçekten görebiliyorsunuz ve bu da İstanbul'u çok farklı bir metropol yapıyor. Bu şehirden gerçekten çok etkilendiğimi söyleyebilirim dolayısıyla tekrar ziyaret ediyor olacağım için çok heyecanlıyım.

Enerjimi müzikten alıyorum

– Kariyeriniz 2009'dan bu yana hızlanmaya başladı. İnsanların size gösterdiği ilgi hakkında ne düşünüyorsunuz?

İlgi gerçekten bunaltacak derecede yoğundu, Hollanda'da başladı sonra diğer ülkelere yayıldı. Böyle bir kariyere sahip olmak büyüleyici…

– İnsanları dans etmeye teşvik ediyorsunuz. Bu enerjiyi nereden alıyorsunuz?

Ben enerjimi müzikten alıyorum. Sahneye çıktığımda, kötü bir gün geçirmiş olsam bile, her şeyi unutuyorum. İnsanlar nerede müzik çalsa, orda neşeli ve mutlu oluyorlar.

– Kendinize örnek olarak kimi alıyorsunuz?

Geçmişten ve şu andan aldığım örnekler var tabii… Ama şunu söyleyebilirim ki en çok örnek aldığım kişi Amy Winehouse. Kendi müzik stilini yaratan ve buna sofistike bir üslup ekleyen çok başarılı bir isim. Ben kendi müziğime ne zaman bir farklılık katmak istesem, aklıma ilk gelen onun müziği.

– Dünyanın şu anki kaotik durumu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Eğer dünya şu anda olduğu gibi sorunluysa, savaşmak için çok fazla sebep var. Ancak ben bu nedenden dolayı müzik yapmak için daha fazla sebep olduğunu düşünüyorum.

Huzurlu bir dünya hayal ediyorum

– Dünyanın geleceği ile ilgili güzel ve huzurlu günlerde herkesin müziğiniz ile dans ettiğini hayal ediyor musunuz?

Evet, tabii ki herkes gibi ben de huzurlu bir dünya hayal ediyorum. Elbette sevgi dolu bir dünya düşlüyorum. Herkes benim müziğimle dans etmeye devam ederse çok sevinirim. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi bir sanatçı için.

– Sizi en çok üzen şey nedir?

Birçok şey. Irkçılık beni çok üzüyor. Ayrımcılık beni gerçekten sinirlendiriyor. Cildinin renginden dolayı veya doğduğu yer sebebi ile hayatta aynı fırsatlara sahip olunamaması beni gerçekten üzüyor. Özellikle de Hollanda'da bazen insanların bu sebeplerden dolayı nasıl farklı davranıldığına şahit olmak beni çok yaralıyor.