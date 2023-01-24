Amy Winehouse’un biyografik filmine eleştiri yağmuru: “Göz doktoru şart”

2011 yılında, 27 yaşındayken hayatını kaybeden efsanevi şarkıcı Amy Winehouse'un hayatını anlatan biyografik filmin çekimleri son hızla devam ediyor. Ünlü şarkıcıyı canlandıran aktris Marisa Abela'ya tek destek ise Winehouse'un babasından geldi.

Sozcu.com.tr

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“Back to Black” isimli biyografik filmde, İngiliz şarkıcı Amy Winehouse’u canlandırması için seçilen 27 yaşındaki aktris Marisa Abela, ünlü isme benzemediği için eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Ancak Abela’ya destek sağlam yerden geldi. Winehouse’un babası Mitch Winehouse, Abela’nın rahmetli kızını canlandırmak için “harika bir seçim” olduğunu söylerken ikisinin “birbirlerine tıpatıp benzememeleri”nin önemli olmadığını düşünüyor.

TMZ’ye konuşan baba, “Görünüşe çok fazla vurgu yapılıyor. Oysa ki canlandırdıkları karakterlere benzemeyen pek çok Hollywood oyuncusu örneği var.” dedi.

TEK DESTEK AİLEDEN GELDİ

Winehouse’un hayranları ise aile ile aynı fikirde değil. Twitter’da dönen tartışmalarda, bir sosyal medya kullanıcısı, “Marisa Abela iyi bir oyuncu ama Amy Winehouse’a benzediğini düşünen herkesin göz doktorlarından randevu alması gerekiyor” derken bir başkası da, “Bu iyi bir seçim değil. Amy Winehouse doğal bir yumuşaklığa ve kırılganlığa sahipti. Ama Marisa Abela, Amy rolünde sert ve acımasız görünüyor. Üzgünüm.” yorumunda bulundu.

Alkol zehirlenmesi nedeniyle vefat eden Winehouse’un popüler şarkılarından “Back To Black”in ismini taşıyan biyografik film, şu anda Londra’da çekiliyor ve yıldız ismin 27 yaşındaki ölümüne kadar olan hayatını belgeleyecek.