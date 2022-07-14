Amy Winehouse’un hayatı biyografik film oluyor

27 yaşında hayatını kaybeden ünlü İngiliz şarkıcı ve müzisyen Amy Winehouse'un biyografisi yakında beyaz perdeyi süsleyecek.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Biyografik filmin yönetmenliğini üstelenen ve “Grinin Elli Tonu” serisinin ilk filmini yönetmesiyle tanınan Sam Taylor-Johnson, güzel haberi Instagram’dan duyurdu.

People’da yer alan habere göre, Winehouse’un biyografik filminin adı “Back to Black” olacak.

Senaryoyu yazar Matt Greenhalgh kaleme alırken, yapımcılığını da Studiocanal üstleniyor.

Filmdeki olay örgüsünün ayrıntıları henüz açıklanmasa da, biyografinin Winehouse’un kariyerine Kuzey Londra’da yerel bir caz şarkıcısı olarak başlamasından “Rehab” da dahil olmak üzere üst üste güzel şarkılar üretip birden fazla Grammy ödülü kazanmasına kadar olan hayatının hikayesini izleyeceği tahmin ediliyor.

Winehouse, Temmuz 2011’de, 27 yaşındayken Londra’daki evinde alkol zehirlenmesinden öldü.

Planlanan uzun metrajlı film planları daha önceden gerçekleşmemiş olsa da, Asif Kapadia’nın yönettiği Amy adlı bir belgesel, 2015 Cannes Film Festivali’nde gösterildi ve daha sonra en iyi belgesel dalında Oscar ödülü kazandı.

İlginizi Çekebilir Vegan Natalie Portman'a jest... Öpüşme sahnesi öncesi hazırlıklar tamam

İlginizi Çekebilir Emily Blunt kekemelik sorununu oyunculuk sayesinde yenmiş