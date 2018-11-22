Anadolu Ateşi, yenilenmiş gösterisiyle sahnede

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Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, yenilenmiş gösterisiyle Anadolu’daki sanatseverlerle buluşacak. Dünyanın dört bir yanında ayakta alkışlanan gösteri yenilenmiş bölümleriyle 12 Aralık Çarşamba günü İstanbul’da, 13 Aralık Perşembe günü Balıkesir’de, 14 Aralık Cuma günü İzmir’de ve 15 Aralık Cumartesi günü Bursa’da olacak.

Kuruluşunun 20., sahnelerde ise 18. yılını kutlayan ekip, gösteride uçuş ve görüntü sistemleri kullanarak, Anadolulu sanatseverlerin beğenisine sunacak. Anadolu Ateşi, yenilenmiş ‘İstanbul Dreams' adını verdikleri gösteri ile ilk perdede, İstanbul'un 24 saat yaşayan caddelerini, doğu-batı medeniyet sentezlerini, eğlence ve kültür sanat yaşamını, dansın dili ile izleyiciye sunacak.

Ekip, 80 dansçının katılacağı yenilenmiş gösteriyi, unutulmaz kılmaya hazırlanıyor.



İşte, program:

12 Aralık Çarşamba İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi

13 Aralık Perşembe Balıkesir Avlu Kültür Sanat Merkezi

14 Aralık Cuma İzmir Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu

15 Aralık Cumartesi Bursa Merinos Kongre Merkezi Osman Gazi Salonu