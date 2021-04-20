Anadolu Ateşi’nden ‘yıkım kararı’ açıklaması

Avukat İlkser Akbulut tarafınan yapılan açıklama son iki gündür bazı sosyal medya bloglarında Aspendos Arena'nın yıkım kararının kesinleştiğine dair asılsız haberler çıktığını söyledi.

Bahse konu davaların avukatı olarak, davaların halen istinafta incelendiğini, henüz karar verilmediğini söyleyen Akbulut söz konusu haberler ile turizm sezonunun hemen başında Anadolu Ateşi'nin bölgeye büyük katkı sağlayan kültürel sanatsal faaliyetlerine zarar verilmesinin amaçlandığını ileri sürdü.

“YENİ SEZON İÇİN HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR”

Doğru bilgilendirmeyi iletmiş olmalarına rağmen yapılan yayınlarla ilgili yasal haklarını ivedilikle kullanacaklarını kaydeden Akbulut şöyle devam etti: ” Tüm bu asılsız haberlerin ve böylelikle tazyik yapılmaya çalışılmasının nedeni, Aspendos Arena'nın kurulu olduğu alanı, tarım arazisi olarak gösteren İmar Planı Teklifinin daha yeni reddedilmiş olmasıdır. Anadolu Ateşi'nin yeni turizm sezonu için Antalya'da büyük bir şevkle hazırlıklarına devam ettiği ve seyircisiyle buluşmak için heyecanla beklediği, bu tip asılsız girişimlerin sonuç doğurmayacağı herkes tarafından bilinmelidir.” (İHA)