Eskişehir’de festivale yine izin çıkmadı: İptal edildi

Eskişehir'de 12-15 Mayıs tarihleri arasında yapılması planlanan şehrin en büyük festivali olan Anadolu Fest, Eskişehir Valiliği'nin 15 günlük açık hava etkinliklerine getirdiği yasaklama kararı ile 9-12 Haziran tarihleri arasına ertelenmişti. Ancak 9-12 Haziran tarihleri arasında planlanan festivale yine izin çıkmaması üzerine festival iptal edildi.

Kemal ATLAN

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Eskişehir’de valiliğin getirmiş olduğu açık alanlardaki etkinlik yasağı nedeniyle 9-12 Haziran tarihine ertelenen Anadolu Fest festivali iptal edildi.

VALİLİK 15 GÜN YASAKLAMA GETİRMİŞTİ

Biletleri aylar öncesinden satışa sunulan ve Levent Yüksel, Haluk Levent, Teoman, Hayko Cepkin, Sagopa Kajmer, Yeni Türkü gibi birçok ismin de sahne alacağı festivale on binlerce üniversite öğrencisinin katılması beklenen Anadolu Fest festivalinin yapılmaması amacıyla Eskişehir Valiliği festivale 3 gün kala bir karar almıştı.

Eskişehir Valiliği 9 Mayıs’ta resmi internet sitesinden yaptığı duyuru ile, jandarma bölgesi dahil olmak üzere kentte, resmi kurumların yapacağı programlar dışındaki tüm etkinliklerin, 10-24 Mayıs tarihlerinde 15 gün süreyle yasaklandığını açıklamıştı.

YARGI DA OLUMSUZ YANIT VERMİŞTİ

12-15 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan Anadolu Fest festivalinin yasaklanması nedeniyle festival organizatörleri, Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi’ne müracaat ederek yürütmenin durdurulmasını istemişti. Bu arada da mahkemeden olumlu yanıt alacağını düşünen festival sorumluları festivalin yapılacağı alanda sahne kurulumuna başlamıştı.

Bölge İdare Mahkemesi, festival sorumlularının verdiği itiraz dilekçesine ret kararı vermişti. Eskişehir 1. İdare Mahkemesi’ne valilik avukatlarının verdiği savunmada yasaklamanın olası terör örgütü saldırısından kaynaklı olduğu öne sürülmüştü. Valilik avukatlarının yaptığı savunmada şu ifadelere yer verilmişti:

“DEAŞ, PKK/KCK ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda ülkemiz genelinde ses getirecek eylem hazırlığı içerisinde bulundukları, Anadolu Fest müzik festivalinin yapılacağı Mola Tesisleri'nin yerleşim yerlerine yakın olması, kamu güvenliği açısından tehdit oluşturabilecek bir çok grubun giriş ve çıkışının denetlenemeyeceği bir bölge olması, benzer etkinlikler planlanırken gelişigüzel yer seçimi yapılması, gerekli izinlerin son günlere bırakılması, daha önceki yıllarda yapılan etkinliklerde mevzuat kapsamında suç sayılan birçok fiilin tespit edilmiş olması hususları göz önünde bulundurulmadan etkinlik planlandığı, ayrıca DAEŞ terör örgütü ile ilgili istihbarı bilgi bulunduğu 20 Nisan 2022 tarihinde Bursa’da yapılan saldırıyı üstlenen şahısların halen yakalanmadığı göz önünde bulundurulduğundan düzenlenmek istenen etkinliğin risk taşıdığı, yine izin için festival tarihine 3 gün kala Kaymakamlığa başvuru yapılmasının iyi niyet kuralları ile bağdaşmadığı ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması için yetersiz bir süre olduğu ileri sürülerek yürütmenin durdurulması istemi ile ilgili davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.”

9-12 HAZİRAN TARİHİNE ERTELENMİŞTİ

Eskişehir Valiliği’nin almış olduğu karara çok sayıda parti, sivil toplum örgütü temsilcisi, öğrenciler ve vatandaşlar tepki gösterirken kararı destekleyenler de oldu. Anadolu Fest festivalinin avukatı Hüseyin Akçar yaptığı basın toplantısında, yürütmenin durdurulması isteminin reddine karşı verilen kararı şaşkınlıkla karşıladıklarını belirterek festivalin 9-12 Haziran tarihine ertelendiğini duyurmuştu.

FESTİVALE YİNE İZİN ÇIKMADI

Şehirde yapılması planlanan ve daha sonra ileriki tarihe ertelenen Anadolu Fest festivaline yine izin çıkmadı. 9-12 Haziran tarihlerinde yapılması duyurulan festivale gerekli izinlerin çıkmadığı belirtilerek festivalin iptal edildiği duyuruldu. Anadolu Fest sorumluları tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

* “Sevgili müzikseverler; Türkiye’nin önde gelen sanatçıları ile sizleri bir araya getirmek için çalışmış ve 12-15 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir’de Anadolu Fest’i düzenlemek için gerekli tüm resmi süreçleri tamamlamıştık. Bildiğiniz üzere festivalimiz 9 Mayıs tarihinde güvenlik gerekçesi ile valilik tarafından durdurulmuştu.

* Bunun üzerine festivalimizi 9-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirmek üzere yeniden harekete geçtik. Geldiğimiz noktada üzülerek diyalog ve hukuk zeminindeki çabalarımızın çözümsüz kaldığını sizlerle paylaşmak durumundayız. Eskişehir Anadolu Fest biletlerinizi, almış olduğunuz satış noktasına giderek iade edebilirsiniz. Güzel günlerde tekrar buluşmak dileğiyle.”