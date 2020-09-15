Anadolu rock müziğini Avrupa’ya taşıdılar

Londra’da yaşayan ve kariyerlerini bu ülkede sürdüren müzik tutkunlarının kurduğu Keşmekeş, yeni albümü ‘Yarem’i dinleyicilerle buluşturdu.

Profesyonel iş yaşamları nedeniyle son 20 yılını İngiltere'de geçiren müzik tutkunu arkadaşların 2019 yılında kurduğu Keşmekeş adlı müzik grubunun Yarem ismiyle piyasaya çıkan albümü müzikseverlerle buluştu.

Anadolu'nun unutulmaz parçalarından izler taşıyan ve çoğunlukla memleket hasreti, aşk, insan sevgisi gibi konuların anlatıldığı albüm, çağdaş halk müziğinin modern tarzdaki yorumu, kültürel renklerin güzel bir ahengi olarak dinleyicilerin karşısına çıkıyor. Anadolu'nun eşsiz ezgilerini Avrupa'ya taşıyan müzik elçileri, tamamen özgün bir tarzla dinleyicileriyle buluşuyor.



DMC Müzik etiketiyle çıkan albüme ismini veren ‘Yarem' parçasının video klibi de netd müzik'in yanı sıra tüm dijital platformlarda yerini aldı. Albüme Niyazi Albay, besteleri, seslendirmesi ve bağlamasıyla katkı sundu. Gitarda Salman Sobe, ritimde ve davulda Nihat Jemsher, perküsyonda ve vokalde Rıza Koyupınar yer aldı.

GRUPTA CEO DA VAR, AVUKAT DA

2000 yılında Londra'da Grup Anatolia ile başlayan müzik yolculuklarını Keşmekeş ile sürdüren grupta yer alan Niyazi Albay, bir şirketin CEO’su… Ayrıca grupta avukatlık yapan bir üye de var.