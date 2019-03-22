Anadolu Turnesi vizyona girdi

Bugün Başka Sinema salonlarında vizyona giren Anadolu Turnesi 28 Mart’a kadar izlenebilecek. Deniz Tortum ve Can Eskinazi'nin birlikte yönettikleri yol ve müzik belgeseli “Anadolu Turnesi”, 2014 yazında, ülkede esen umutlu siyasi rüzgardan ve Anadolu Rock'tan gazlarını alıp, ekipmanlarını 80 model bir Vosvos'a yükleyip yola çıkan saykodelik rock grubu Venus Music Peace Band'in Anadolu turnelerinde yaşadıkları maceraları konu alıyor.

İlk gösterimini geçtiğimiz yıl !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nde yapan ve geçtiğimiz hafta Başka Çarşamba kapsamında özel bir gösterimle seyirciyle buluşan “Anadolu Turnesi”, aynı gece Anahit Sahne'de Islandman, Ağaçkakakan, Gülin, Volkan İncüvez, Barlas Tan Özemek gibi müzisyenleri aynı sahnede buluşturmuştu. Gecede, Venus Music Peace Band de dört yıl aradan sonra ilk kez bir araya gelmişti.