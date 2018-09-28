Anadolu Yakası’nda ‘Kadıköy Tiyatrosu’ heyecanı

Kadıköy, yeni bir tiyatroya kavuşuyor. Bin kişilik kapasiteye sahip olacak tiyatro merkezi, Anadolu Yakası'nın en önemli sanat alanlarından birisi olacak.

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Kadıköy Belediyesi tarafından inşa edilecek tiyatro binasının temeli 8 Ekim’de saat 13:00'te tiyatro sanatçıları ile birlikte atılacak. Acıbadem – Koşuyolu bölgesinde, ulaşım ağlarının merkezinde inşa edilecek tiyatro salonu, toplam 8 bin 200 metrekare kapalı alana sahip olacak.

Tiyatro oyuncularının, Kadıköy Tiyatrolar Platformu'nun, profesyonel tiyatro işletmecilerinin, sahne-ışık uzmanlarının görüş ve önerileri alınarak inşa edilecek ‘Kadıköy Tiyatro’ merkezi, dünyadaki çeşitli merkezlerden ilham alınarak geliştirildi. Projelendirme süresince, Avrupa'daki 13 ‘blackbox’ tiyatro salonu detaylı olarak analiz edildi.

SINIR KALKIYOR

Çağdaş tiyatronun sahneleme biçimlerinden esinlenerek tasarlanan Kadıköy Tiyatro, bilindik sahne tasarımlarının ötesinde seyir imkanı sunacak. Seyir yeri ve sahne arasındaki ayrımların bir yana bırakıldığı ‘meydan sahne' biçimiyle, 360 derecelik bir izleme alanı yaratacak olan bu salon, 400 izleyiciyi ağırlayabilecek. Salon oyunun niteliğine göre klasik sahne, orta sahne, meydan sahne, arena sahne, forum düzenlerinde de kullanılabilecek.

Bölünebilir salonlar, fuayeler, kafeterya ve prova odalarıyla bin kişiye ev sahipliği yapabilecek Kadıköy Tiyatro, Anadolu Yakası’nın sanat merkezi olacak.



