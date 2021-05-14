Anadolu’da artık müziğin ulaşmadığı çocuk kalmayacak

Uluslararası sanatçılarımız Güher ve Süher Pekinel kardeşler, müzik eğitim sistemleriyle de ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Sistem, yüz yüze hizmet içi eğitimler kapsamında Orff- Schulwerk Tekniği ile müzik derslerinin telafisini gerçekleştirerek, uzaktan hizmet içi eğitimlere başlıyor. 15 yıldır bakanlık onaylı, adım adım altyapısını güçlendirerek ilerleyen Güher ve Süher Pekinel Anadolu Müzik Eğitimi, 52 ilden öğretmenin katılımlarına ek, uzaktan online hizmet içi eğitimlerde ilk ve tek olarak Türkiye'nin 81 iline ulaşıyor. Her oturumda 300 öğretmen katılım sağlayabiliyor.

‘ÖNEMLİ BİR GEREKSİNİM'

Anadolu'da tüm okullarda müziğin ve müzik eğitiminin ulaşamadığı çocuk kalmaması amacıyla okul öncesi, sınıf öğretmenleri ve müzik öğretmenleri Mebbis sayfası üzerinden başvurularını artık gerçekleştirebiliyor. Pekinel kardeşler, “Birbiri içine geçen yapısı ve organik olarak birbirini tamamlayan, dünyada örnek, başarı ve sürdürülebilirliklerini kanıtlayan müzik eğitim sistemlerimizi anaokul, ilköğretim ve ortaöğretim aşamasında sürdürmeye devam ediyor olmak, vizyonumuz çerçevesinde eğitimin tüm Türkiye'ye yayılması açısından çok önemli. Müzik eğitiminin Anadolu'da tüm okullarda MEB desteği ile müfredatta yer alması son derece önemli ve ileriye dönük bir gereksinim” dedi.

İŞTE HEDEFLERİ

Güher ve Süher Pekinel Anadolu Müzik Eğitimi'nin hedefleri; Türkiye'de müzik eğitiminin okul öncesi ile başlayarak anaokulundan itibaren tekrar müfredata kazandırılması. Fırsat eşitliği, vizyon geliştirme, bireysel anlamda problem çözme yetisini öğrencilere vermek. Sosyal zeka ile kabiliyetlerin de yetişmesini sağlamak. Avrupa'da akademik çalışmalar ile örgün eğitime katkısı dünyaca kabul görmüş Orff ve diğer değişik eğitim yöntemlerini, Anadolu'da tüm okullarda çocuklara ulaştırabilmek.