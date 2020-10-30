Anadolu’nun 9 bin yıllık geçmişi bu sergide

İstanbul Cibali'deki Rezan Has Müzesi'nde açılan “Gündelik Yaşamın Arkeolojisi” adlı sergide, milattan önce 6500 ve milattan sonra 1300 yıllarını kapsayan günlük hayata dair yaklaşık 400 parça yer alıyor. Müzenin Koordinatörü Zeynep Çulha, serginin neolitik dönemden Selçuklu'ya dek uzanan yaklaşık 9 bin yıllık bir yaşam öyküsünü ele aldığına dikkat çekerek, şöyle konuştu.

‘Kesintisiz bir arkeolojiye sahibiz'

“Bu sergi aslında bir önceki ‘Toprağın Mirası' sergisinin devamı niteliğinde… Hem de geçen sene açmayı planladığımız fakat pandemi nedeniyle fiziksel olarak açamadığımız ‘Kayıp Dillerin Fısıldadıkları” sergisini de buna dahil etmek istedik. O sergimiz de online olarak internet sitemizde yayınlanıyor. Sergimizin ismine Gündelik Yaşamın Arkeolojisi dedik. Çünkü kesintisiz bir arkeolojiye sahibiz ve teşhiri de aynı üslupla yaptık.”

31 Mayıs'a kadar açık

Günlük hayata dair pek çok eserin yer aldığı sergi 31 Mayıs 2021 tarihine kadar görülebilir.