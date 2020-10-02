Anadolu’nun binlerce yıllık geçmişine yolculuk

Pandemiye rağmen kazı çalışmalarının devam ettiği Nysa Antik kentinde M.S. 2. Yüzyıl’a ait anıtsal bir çeşme bulunurken; Teos Antik kentinde de Anadolu’daki en büyük Dionysos Tapınağı’nın izi sürülüyor...

Anadolu'nun binlerce yıllık geçmişini dünya kültür mirasına kazandırmak için çalışan bilim insanlarının özverili faaliyetlerine katkı sağlayan Türkiye İş Bankası, bu kapsamda Teos ve Nysa antik kentlerinde devam eden kazılara destek veriyor. Yürütülen kazı çalışmalarıyla ilgili son gelişmeleri kamuoyuna aktarmak üzere İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten ve İş Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Bülent Yumuşaker'in katılımıyla bir inceleme ziyareti gerçekleştirildi.

ÇEŞME BÜYÜLÜYOR

Roma döneminin mimari, şehir planlaması ve mühendisliğinin en etkileyici örneklerinden biri olan eğitim ve kültür kenti Nysa'daki kazılar pandemi koşullarının kısıtlarına rağmen sürüyor. Aydın Sultanhisar'daki antik kentte çalışmalar T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ankara Üniversitesi adına Doç. Dr. Hakan Öztaner başkanlığında yürütülüyor. M.Ö. 3. Yüzyıl'a tarihlenen Nysa'da kazı çalışmalarının odaklandığı Sütunlu Cadde'de M.S. 2. Yüzyıl'a tarihlendirilen bir çeşme yapısı bulundu. Kentin Kazı Başkanı Doç. Dr. Öztaner, “Yaklaşık 14 metre ön cephe genişliği olan ve havuz derinliği 2.5 metreye ulaşan, Roma döneminde insanların serinlediği anıtsal çeşme M.S. 2. Yüzyıl'a tarihlendiriliyor. Araştırmalarımıza devam ediyoruz. Kazı çalışmaları sonucunda anıtsal çeşmenin geneline dair önemli bilgilere ulaşabileceğiz” dedi. Türkiye'nin ilk sakin şehri Seferihisar'a 8 kilometre uzaklıkta yer alan Teos Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazılara da 2018 yılından bu yana Türkiye İş Bankası destek veriyor. Türk bilim insanlarının 1960'lı yıllardaki ilk araştırma ve kazı faaliyetlerinden sonra, 2010 yılında yeniden başlayan kazı ve restorasyon çalışmaları Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Musa Kadıoğlu başkanlığında yürütülüyor.

GÖZLER TAPINAKTA

3 bin yıllık bir uygarlık mirasına ev sahipliği yapan Teos Antik Kenti'nde Anadolu'daki en büyük Dionysos Tapınağı'nın yanı sıra; Helenistik ve Roma dönemi kalıntıları, akropol, antik tiyatro, sarnıç, antik liman ve Dionysos Sanatçılar Birliği yer alıyor. Mimarı Prieneli Hermogenes olan Dionysos Tapınağı'nda devam eden çalışmalarla yapının tamamen gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor.

ÖNEMLİ YAPILARDAN BİRİ

Bin yaşını aşmış anıtsal zeytin ağaçlarının bulunduğu Teos'ta yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Kadıoğlu, “Bu tapınak Helenistik Dönem'den günümüze ulaşan önemli yapılardan biri. Türkiye'deki en büyük Dionysos Tapınağı olması nedeniyle burada amacımız Romalı mimar ve mühendis Vitruvius'un, yapının mimarı olan Hermogenes hakkında söylediklerini teyit edebilmek, Hermogenes'in teoremlerinin ne kadar doğru olduğunu ve günümüze ulaştığını ortaya çıkarabilmektir” dedi.