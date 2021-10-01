Anadolu’nun ‘Pompei’sinden tarih fışkırdı

Antalya'nın Demre ilçesindeki Myra Antik Kenti'nde süren kazıların bu yılki bölümünde de önemli eserler bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik'in Anadolu'nun 'Pompei'si olarak nitelendirdiği Myra'da yeni heykelcikler ve eşyalar ortaya çıkarıldı.

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Myra Antik Tiyatrosu’nun Orkestra Bölümü’nde sürdürülen kazılarda 2020 yılında yapılan açmalarda ortaya muhteşem bir heykelcik koleksiyonu çıkmıştı. Bu heykelcik koleksiyonu geçen yılın önemli arkeolojik keşiflerinden biri olmuştu.

Aynı noktada yürütülen kazıların bu yılki bölümünde 1,5-2 metre derinliğinde 5 heykelcik, kozmetik kapları ve 2 urguentarium bulundu.

Bulunan eserler binici, rahibe, eros, erkek ve çocuğunu taşıyan kadın heykelciklerinden oluşuyor.



Yer yer boyları bile korunmuş durumdaki heykelciklerin geçen yıl bulunan koleksiyonun devamı niteliğinde olduğu belirtildi. (DHA)