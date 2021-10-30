Anamorfoz Atatürk Portresi İstanbul’da

Çekyalı Heykeltıraş Patrik Prosko’nun farklı objeleri bir araya getirerek yaptığı ve sadece tek bir açıdan görülebilen Atatürk portresi, bu kez Rahmi M. Koç Müzesi’nde sergileniyor.

Nazan DOĞANER HALICI

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İtalya ve İzmir'de sergilendiği günden bu yana büyük yankı uyandıran ‘Anamorfoz Atatürk' eseri Rahmi M. Koç Müzesi'nde ziyarete açıldı. Çekyalı Heykeltıraş Patrik Prosko'nun 93 farklı temadan 539 objeyi bir araya getirerek oluşturduğu eserini ilk bakışta anlamak zor… Ancak doğru bakış açısıyla Atatürk portresine dönüşen eser görenlerde hayranlık uyandırıyor.

‘ESERİ ŞEVKLE YAPTIM'

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını ve değerlerini simgeleyen esere başlama süreciyle ilgili bilgi veren Patrik Prosko,”Normalde politikayla ilgili hiçbir iş yapmak istemem ama Atatürk'ün Türkiye için yaptıkları, değerleri, vizyonu ve geriye bıraktığı mirası fikrimi değiştirdi. Okudukça, araştırdıkça politika üstü bir kişilik olduğunu anlayınca bu portreyi şevkle yaptım. 3 ayda tamamladığım çalışma bana göre en iyi eserim” diye konuştu.

‘HERKESİ BEKLİYORUZ'

“Bizim için müzelerimizin en kıymetli köşesi Atatürk Bölümü'dür” diyen Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç da sergişyle ilgili şunları söyledi: “Temmer Marble ‘Anamorfoz Atatürk' projesini Rahmi M. Koç Müzesi'nde halkla buluşturmak isteyince çok heyecanlandım. Bu fikri Rahmi Bey'e anlattık. Rahmi Bey'in talimatı sonrasında müzede sergilenmek üzere çalışmalar yoğunlaşarak, artarak devam etti. Sonunda eserin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ziyaretçilerle buluşması bizim çok ayrı bir gurur ve heyecan kaynağı oldu. Herkesi 30 Aralık tarihine kadar sergilenecek olan bu özel eseri görmeye davet ediyorum' dedi.

ANAMORFOZ NEDİR?

Anamorfoz kelimesi “yeniden form” vermek anlamına gelir. Anamorfoz, görsel sanatlarda, bir resmin belirli bir noktadan bakıldığında normal, başka bir noktadan bakıldığında ise yamuk ve bozuk halde görülen bir çizim tekniğidir. Baktığınızda anlamsız görünen anamorfoz tekniği ile yapılmış tasarımı incelerken doğru bakış açısını bulduğunuzda resmin içinde saklı detayı yakalayabilirsiniz.