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Anbean nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘anbean’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Anbean nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘anbean’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de 'anbean'dır. Anbean mı, an be an mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 1 Temmuz 2019 - 09:51

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘anbean’dır.

ANBEAN NE DEMEK:

1. Her an
2. Ara sıra
3. Giderek
4. Dakika dakika

ANBEAN NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “anbean, an be an” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı anbean şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

an be an (Yanlış kullanım)
anbean (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Yunanistan’daki seçimleri anbean televizyondan takip ettik.”

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Son güncelleme: 09:52 - 01.07.2019
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