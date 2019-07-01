Anbean nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘anbean’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘anbean’dır.
ANBEAN NE DEMEK:
1. Her an
2. Ara sıra
3. Giderek
4. Dakika dakika
ANBEAN NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “anbean, an be an” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı anbean şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.
an be an (Yanlış kullanım)
anbean (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Yunanistan’daki seçimleri anbean televizyondan takip ettik.”