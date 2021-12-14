Andrea Bocelli, 20 bin dolarlık bir akşam yemeğinde sahne alacak

Ünlü tenor Andrea Bocelli'nin, pazartesi gecesi Hunt and Fish Club'da 50 kişilik özel bir akşam yemeğinde samimi bir gösteri yapması bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Biletler, NFT dijital dosyalarının yanı sıra deneyimler ve koleksiyonlar satan bir web sitesi olan FlatterNFT’de satışa çıktı.

Grammy adayı şarkıcı Bocelli, Amerika Birleşik Devletleri’nde ülke çapında bir turneye çıkmadan önce çarşamba ve perşembe geceleri Madison Square Garden’da birkaç gösteri yapmak için şehirde. Ayrıca Bocelli ile Amerikalı şarkıcı-söz yazarı Amelia Milo, şu sıralar tatil şarkısı “The First Time I Saw Snow”u tanıtıyor.

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