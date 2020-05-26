Andrea Bocelli corona virüsüne yakalandığını duyurdu

Dünyaca ünlü tenor ve besteci Andrea Bocelli, sosyal medya hesabından corona virüsüne yakalandığını ve tedavisinin ardından tamamen iyileştiğini açıkladı.

Facebook hesabından açıklama yapan Andrea Bocelli, Mart ayında corona virüsüne yakalandığını ve tamamen iyileştiğini belirtti.

Corona virüsüne ilişkin yapılan araştırma için hastaneye giderek kan bağışında bulunan Bocelli, bağışın ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

* Dünyayı sarsan pandemi -az da olsa- beni ve ailemin bazı üyelerini etkiledi.

* Mart ayının sonunda, hızlı bir şekilde iyileşecek kadar şanslıydık.

* Covid-19 tedavisine yardımcı olmak amacıyla kan bağışıyla ilgili teklife yanıtım hemen ‘evet’ oldu.

The Guardian’da yer alan habere göre, corona virüsüne yakalandığını geç duyurmasına ilişkin Bocelli, bunu hayranlarını üzmemek ve ailesinin gizliliğini korumak amacıyla yaptığını ifade etti.