Andrea Bocelli’nin, Duomo Kadetrali’ndeki ‘Umut İçin Müzik’ konseri milyonları ağlattı

Dünyaca ünlü İtalyan tenor Andrea Bocell, corona virüsü salgını nedeniyle kapalı olan Duomo Katedrali'nde konser verdi. Bocelli'nin YouTube kanalında canlı olarak yayınlanan, Music for Hope (Umut İçin Müzik) adlı konser 3 milyon 500 bini aşkın kişi tarafından izlendi.

Hristiyanlığın Paskalya Bayramı’nı kutladığı pazar günü, İtalyan tenör Andrea Bocelli, corona virüsü nedeniyle evlerinde karantinada olan ve salgınla savaşan insanlar için YouTube üzerinden canlı yayınlanan “Umut İçin Müzik” adlı bir konser verdi.

Sosyal mesafenin önemsendiği salgın günlerinde, Bocelli’nin konseri Duomo di Milano Katedrali’nde seyircisiz olarak sahnelendi. Salgın nedeniyle kapalı olan katedral, Bocelli için açıldı.

Bocelli’ye piyanis Emanuele Vianelli eşlik etti. Konserde Bach’tan Ave Maria, Rossini’den Domine Deus ve Amazing Grace gibi eserler seslendiren Bocelli’nin konseri gözyaşları içinde izlendi.

Salgının en çok vurduğu İtalya’nın Milano şehrindeki Duomo Katedrali’nde Türkiye saatiyle 20:00’da başlayan ve yaklaşık yarım saat üsren konseri, Bocelli’nin YouTube kanalından yaklaşık 3 milyon 500 bini aşkın kişi izledi.

12 yaşında futbol oynarken geçirdiği bir kaza sonucu görme yeteneğini kaybeden Bocelli, efsane tenör Pavorotti ile yaptığı düetlerle müzik dünyasında adından sıkça söz ettirmişti.