Andrei Tarkovsky günleri

16 – 21 Ağustos tarihleri arasında, Rus sinemasının büyük ustası Andrei Tarkovsky, 3 destansı filmle ekranlarımıza gelecek. Yönetmen koltuğuna henüz 30 yaşında iken oturan ve 1986 yılında, henüz 54 yaşında iken kaybettiğimiz Tarkovsky, Rus ve dünya sinemasının en önemli isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Metafizik ve spiritüel konulara verdiği referansları, uzun sekanslar ve durgun akan görüntülerden oluşan kendine özgü anlatım dili, Andrei Tarkovsky'yi birçok sinema severin gözünde usta bir yönetmenin de ötesinde, bir sinema teorisyeni kılıyor.

Andrei Tarkovsky, sinematografisinde önemli yer tutan üç klasik filmiyle FilmBox Arthouse ekranlarımıza konuk olacak.

Nostalji (Nostalghia) – 16 Ağustos Pazar – Saat 15:50

16 Ağustos Pazar öğleden sonra ekrana gelecek olan, 1983 yılı yapımı Nostalji, Sovyetler Birliği'nin batıya açılma adımları paralelinde bir Rus – İtalyan ortak yapımı olma özelliği taşıyor ve bir Rus'un İtalya'ya yaptığı seyahati öyküleştiriyor. Bu görsel öyküde, 19. yüzyılda yaşamış olan çok sevdiği bir bestecinin kaderini öğrenmeyi amaçlayan şair Gorchakov, rehberi Eugenia ile birlikte çıktığı İtalya gezisi sırasında, ailesini dünyanın kötülüğünden korumak için yedi yıl boyunca bir ahıra hapseden çılgın Domenico'yla tanışıyor.

Ayna (The Mirror) – 18 Ağustos Salı – Saat 16:20 / 21 Ağustos Cuma – Saat 01:30

18 Ağustos Salı günü, Tarkovsky'nin sinema büyüsü bizleri çok özel iki filmle saracak. Öğleden sonra ekranlara gelecek olan Ayna, ölüm döşeğindeki bir adamın anıları etrafında şekilleniyor. Çocukluk, aile, savaş ve diğer kişisel anılar üzerinden Rusya’nın güncel tarihini yansıtan bu filmin en büyük özelliği, Tarkovsky'nin özellikle çocukluk anılarına dayanan bir gayrı resmi otobiyografi kimliği taşıması. Filmin ismi de buradan geliyor. Ayna, kaçıranlar için 20 Ağustos Perşembe'yi, 21 Ağustos Cuma'ya bağlayan gece saat 01:30'da yeniden ekranlarda olacak.



Solaris (Solaris) – 18 Ağustos Salı – Saat 18:05

18 Ağustos akşamüstü ise, dünya sinemasının en ünlü yapıtlarından biri olan bilimkurgu – sanat filmi Solaris ekranlara gelecek. Polonya'lı yazar Stanislav Lem'in aynı adlı romanından uyarlanan filmin öyküsü, uzak gezegen Solaris’e gönderilen uzay ekibi üyelerinin aklını kaçırmaya başlaması üzerine üsse gönderilen bir psikoloğun, gezegenin sırrını keşfe çıkması üzerine kurulu.