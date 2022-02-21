Andrew Garfield: Oscar’ı alırsam reality şovda dans edeceğim

Tick, Tick...Boom! filmindeki söz yazarı ve besteci Jonathan Larson rolüyle En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde Oscar'a aday gösterilen Andrew Garfield, Oscar ödülünü kazanırsa Strictly Come Dancing programında dans edeceğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Tick, Tick…Boom! filmindeki söz yazarı ve besteci Jonathan Larson rolüyle En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde Oscar’a aday gösterilen Andrew Garfield, Oscar ödülünü kazanırsa Strictly Come Dancing programında dans edeceğini açıkladı.

38 yaşındaki ödüllü oyuncu Garfield, The Graham Norton Show’a konuk olarak çeşitli açıklamalarda bulundu. Şov programının sonunda dansçı Johannes Radebe’yle bir araya gelen aktör, Strictly Come Dancing programıyla tanınan Radebe’yle anlaştı.

İkili, Garfield’ın Oscar ödülünü kazandığı takdirde, Strictly Come Dancing programına katılıp dans edeceği konusunda uzlaştılar. “Bunu itiraf etmek zor ama kesinlikle yapacağım” sözüyle coşkusunu belli eden oyuncu seyirciden de yoğun tezahürat aldı.

ESPRİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

Sempatik tavırlarıyla İnternet’in gözdesi haline gelen Garfield, dansla ilgili bir reality şova çıkmayı yapılacaklar listesine eklediğini belirtti. Espri olarak başlayan konuşma gerçek bir vaade dönüştü ve Andrew Garfield, “Oscar alırsam Strictly Come Dancing programına katılıp dans edeceğim” dedi. Bu sözlere de The Graham Norton Show izleyicileri güçlü ve olumlu bir tepki gösterdi.

İnanılmaz Örümcek Adam filminde de başrolde yer alan Andrew Garfield, bu yılki Oscar’larda En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde Benedict Cumberbatch, Will Smith, Javier Bardem ve Denzel Washington ile birlikte aday gösterildi. Oscar’lar yani Akademi Ödülleri 27 Mart 2022’de 94. kez dağıtılacak.

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