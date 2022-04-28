Andrew Garfield oyunculuğa bir süre ara verdiğini açıkladı

Eski Örümcek Adam yıldızı ve bu yılın Oscar adaylarından biri olan Andrew Garfield, oyunculuğa ara verdiğini ve bir süreliğine biraz sıradan olmak istediğini söylüyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

38 yaşındaki Amerikalı oyuncu Andrew Garfield bir süre sahne ışıklarından uzaklaşmak istediğini açıkladı. 27 Nisan Çarşamba günü Variety ile konuşan Garfield, Tammy Faye’in Gözleri (The Eyes of Tammy Faye) ve tick, tick…BOOM! gibi birbirinden başarılı projelerle dolu bir yılın ardından biraz dinleneceğini söyledi.

Oyuncu kararını şu sözlerle dile getirdi: “Bir sonraki adımda ne yapmak istediğimi ve kim olmak istediğimi yeniden ayarlamam, yeniden düşünmem ve bir süreliğine biraz insan olmam gerekiyor. Bir süreliğine biraz sıradan olmam gerekiyor.”

Garfield, sözlerine şu şekilde devam ediyor:

“Doğaya gitmemiz, yürüyüş yapmamız ve bilirsiniz, yüzmek, dalmak, dans etmek ve iyi yemek yemek gerçekten bizim için bir gereklilikti ki gerçekten geri dönebilelim ve kendimizi işe tamamen verebilelim. Hikayeyi çözebilmek için kendimize bakmaya devam etmek zorundayız.”

İlginizi Çekebilir Andrew Garfield: Oscar'ı alırsam reality şovda dans edeceğim