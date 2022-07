Andrew Garfield, yeni bir dizi için Richard Branson’ı canlandıracak

Andrew Garfield, Virgin Airways'in yükselişine odaklanan mini dramada girişimci Richard Branson'ı canlandıracak.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dizi, araştırmacı gazeteci Martyn Gregory'nin 1994 tarihli kitabına dayanacak ve Richard Branson’ın, kurduğu şirketi nasıl bir dünya markası haline getirdiği anlatılacak.

Hot Air isimli mini dizi, Deadpool 2'nin yönetmeni David Leitch tarafından yönetilecek ve Paddington 2 yazarı Jon Croker tarafından yazılacak.

Garfield'ın yeni projesinin haberi, Under the Banner of Heaven ile Emmy adayı olarak gösterilmesinden hemen sonra geldi. Garfield, bu yıl ayrıca Oscar’a da aday gösterilmişti.

Nisan ayında Garfield, yoğun bir yıldan sonra oyunculuktan uzaklaşmak istediğini söylemişti. Ancak Garfield, şimdiden bir sonraki projesini belirlemiş görünüyor.

İlginizi Çekebilir Andrew Garfield oyunculuğa bir süre ara verdiğini açıkladı